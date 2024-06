Nuria Roca tira de veteranía para evitar una pregunta tras meterse en problemas

Los colaboradores de "El Hormiguero" debatieron sobre los famosos que no se mojan sobre temas políticos y el debate se le volvió en contra a la presentadora.

Kylian Mbappe ha sido noticia en la última semana por motivos extradeportivos. El futbolista francés pronunció unas palabras en una rueda de prensa en las que condenaba el auge de la extrema derecha en Francia y hacía un llamamiento a los jóvenes del país. Estas declaraciones han sido de lo más comentado en todos los programas de televisión de los últimos días, y en "El Hormiguero" también fueron comentadas.

Mbappé saliendo de la zona de confort de todo futbolista y hablando de política. Los futbolistas también son ciudadanos no lo olvidemos

pic.twitter.com/WVexDrkWop — Marisella Joya ⚽️💃🏾 (@marisella_joya) June 17, 2024

En el programa de Pablo Motos quisieron aprovechar la mesa de actualidad que suelen celebrar poco antes del final del programa para debatir sobre las palabras del futbolista del Real Madrid. Pablo Motos fue el encargado de dar comienzo al debate, preguntando a sus colaboradores si los personajes públicos famosos debían compartir sus opiniones sobre política o no hacerlo.

Una de las que más claro lo tuvo fue Cristina Pardo, quien además se mostró a favor de que, Mbappe en concreto y, cualquier personaje famosos utilizara su voz para compartir sus ideas políticas: "Para mí, todo es política y cualquier persona puede opinar libremente sobre cualquier tema, sea actor, futbolista o cantante... Lo que no puede suceder es que cierto porcentaje de la población que no esté de acuerdo vayan a machacarle. Que no le hagan caso y ya está".

Nuria Roca, otra de las colaboradoras de la mesa de debate de "El Hormiguero" se mostró de acuerdo con las palabras de la presentadora de La Sexta, apuntando que los famosos deberían mojarse más en temas de política: "Sucede mucho cuando entrevistas a personajes relevantes. No quieren titulares que recojan lo que les da la gana. Por eso muchos personajes públicos no hablan de estos temas, pero yo creo que está muy bien y es necesario".

Nuria Roca no se moja en "El Hormiguero"

Estas palabras le salieron un poco caras a Nuria Roca, que tras pronunciarlas vio como Trancas, una de las hormigas, la ponía en un aprieto: "Claro que sí, Nuria, porque tú, ¿a qué partido votas?". Aún así, la colaboradora supo salir airosa de la situación y se limitó a asegurar que "el voto es secreto, cariño".

A pesar de todo, Juan del Val quiso salir en defensa de su mujer y hacer un apunte: "Los personajes públicos tienen que decir, no exactamente al partido al que votan, aunque no pasaría nada si lo dicen, lo que piensan sobre las cosas. Es importante posicionarse, y más en cosas que son comprometidas".