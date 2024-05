Juanma Castaño escucha el once ideal de la Liga y alucina con una ausencia

El presentador de "El partidazo" de la Cadena COPE escuchó cómo uno de sus colaboradores habituales, Pedro Martín, escogía a los mejores del campeonato, pero olvidaba a una de las estrellas.

El campeonato de Liga concluye este próximo fin de semana con todo decidido. El Real Madrid ya se proclamó campeón matemáticamente hace unas semanas y, en la Champions League, será acompañado por el decepcionante Barcelona, el sorprendente Girona y el Atleti, que después de su ridículo ante Osasuna en el Metropolitano (1-4), no podrá luchar por la tercera plaza del campeonato.

Athletic Club y Real Sociedad disputarán la próxima edición de la Europa League, cuya final tendrá lugar en San Mamés, y el Betis cerrará la representación española en Europa, con la plaza asegurada para la Conference. En el otro lado de la moneda, tres equipos andaluces, Almería, Granada y Cádiz, perderán la categoría y jugarán en Segunda.

Con este panorama, con la final de la Champions del próximo 1 de junio y la inminente disputa de la Eurocopa, es tiempo para elegir a los mejores de la competición. Lo hacen en muchos medios de comunicación e incluso la propia Liga ha anunciado los nombres de los que, a su juicio, han sido los 15 mejores futbolistas del año en España.

Por ejemplo, en El Partidazo, el programa que cada noche conduce Juanma Castaño en la Cadena COPE, también se ha puesto en práctica este popular pasatiempo. En este caso, lo ha hecho uno de los integrantes de la sección de Deportes de la cadena de la Conferencia Episcopal, Pedro Martín, analizando un sinfín de datos estadísticos para realizar la selección.

🧐 @pedritonumeros elige a los mejores jugadores de @LaLiga tras analizar sus datos



🧤 Unai Simón

🛡️ Carvajal, Rüdiger, Daley Blind y Miguel Gutiérrez

🧠 Iñaki Williams, Aleix García, Bellingham y Savinho

🎯 Lewandowski y Sørloth



🤔 ¿Estás de acuerdo?



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/3GNZmM1Rgh — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 20, 2024

La selección realizada por Pedro Martín, a modo de once inicial queda conformada por Unai Simón, en la portería, Carvajal, Rüdiger, Blind y Miguel Gutiérrez en defensa, Aleix García, Bellingham, Iñaki Williams y Savinho en el centro del campo, con Lewandowski y el actual pichichi, el noruego Sorloth, en la punta del ataque.

Juanma Castaño, extrañado por la ausencia de Vinicius

El equipo propuesto levantó muchísimos comentarios, en especial, por la ausencia de algún jugadores. Algunos hablaron de Toni Kroos, otros de Lamine Yamal, pero el que más sobresalió fue el Vinicius. Hasta el propio Juanma Castaño cuestionó la no presencia del atacante brasileño del Real Madrid en ese once ideal.

"Pero, ¿cómo no va a estar Vinicius en el once de la Liga?", se pregunta, absolutamente extrañado Juanma Castaño. "Donde está destacando de verdad Vinicius es en la Liga de Campeones, no en la Liga", es el razonamiento que da Pedro Martín para justificar esa ausencia tan destacada.