Así ha sido la intrahistoria de la entrevista de Christine Lagarde en Antena 3

Las gestiones para concretar la histórica cita, primera entrevista en una televisión española de la presidenta del Banco Central Europeo, comenzaron hace seis meses y hoy era el día.

"What a beautiful day!", "¡qué día tan hermoso!", en castellano, han sido las primeras palabras que ha pronunciado Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo desde noviembre de 2019, nada más bajarse del coche oficial que le ha trasladado esta mañana hasta la sede de Atresmedia, en San Sebastián de los Reyes. Eran las 7:45 de una mañana histórica para la cadena del Grupo Planeta. Acostumbrada a las gélidas temperaturas de Bruselas, pero no tanto al maravilloso frío soleado de Madrid, Lagarde ha agradecido, sonriente, el abrazo de los rayos.

Ya en el estudio principal de Antena 3, la abogada y política francesa ha charlado amigablemente con Susanna Griso antes de comenzar una conversación, más larga de lo habitual en Espejo Público, de acuerdo con la relevancia de la entrevistada y de los importantes mensajes que ha dirigido a la millonaria audiencia del programa.

Asuntos que afectan directamente al bolsillo de todos los españoles, como el de la desbocada inflación y la subida de los tipos de interés. "Tenemos toda la razón para creer que tendremos otra subida de cincuenta puntos básicos en la próxima reunión. La inflación es demasiado alta y debemos tomar medidas para bajarla", ha contestado Lagarde a una de las preguntas más esperadas por parte de Susanna Griso. "Haremos lo que sea necesario para que la inflación baje al dos por ciento. Esperamos que sea en 2025. Es nuestra misión, lo que los europeos esperan de nosotros", ha reconocido la actual presidenta del Banco Central Europeo.

En la entrevista, Christine Lagarde ha recordado que "hay más personas desempleadas en España que en otros países" y que nuestro país "aún no ha cubierto todo lo necesario para recuperarse y llegar hasta el punto anterior al Covid. Queda mucho por hacer", ha asegurado la abogada francesa. Además, ha aventurado que "los tipos de interés no van a volver hasta donde estaban hasta dentro de tres o cuatro años". Sin embargo, a su juicio, no se contempla "una recesión en el futuro" y apuesta porque "Europa va a ir avanzando hacia una situación positiva. España, también".

Seis meses de arduas gestiones

Fuentes de Atresmedia revelaron a Esdiario que las gestiones para conseguir la primera entrevista de Lagarde en una televisión española comenzaron el pasado mes de septiembre. "Es un proceso largo y relativamente complicado, teniendo en cuenta, sobre todo, la agenda de una personalidad tan importante como Lagarde, que organiza sus citas en periodos de tres meses. La verdad es que ha sido casi una oposición", aseguran dichas fuentes.

Seis meses de negociaciones han dado para mucho, aunque lo fundamental han sido todos los detalles que tenían que ver con el formato de la entrevista. "Han chequeado hasta el último detalle". Eso sí, cuando esas conversaciones llegaron, por fin, a buen puerto, "nos han puesto todo tipo de facilidades".

Encuentro casual con Nadia Calviño en Atresmedia

La entrevista se ha desarrollado en un clima de exquisita cordialidad y, una vez concluida, se ha dado la curiosa circunstancia de que Christine Lagarde ha coincidido en los pasillos de Atresmedia con Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, que acababa de ser entrevistada por Carlos Alsina en Más de Uno, de Onda Cero.

Ambas políticas han abandonado juntas y en muy buena sintonía las instalaciones de San Sebastián de los Reyes después de las lógicas fotografías con los responsables de la cadena. Pasaban 15 minutos de las diez de la mañana. El frío se había hecho mucho más terrenal y el mismo sol de antes, casi ya en lo alto, despedía a Lagarde tras una mañana histórica para la comunicación española.