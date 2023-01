Kiko Matamoros responde contundentemente ante las amenazas de Mario Vargas Llosa

Kiko Matamoros ha respondido contundentemente tras enterarse en Sálvame de las amenazas de Mario Vargas Llosa de denunciarle por las informaciones que contaba sobre su relación.

La ruptura entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa sigue dando que hablar en Mediaset. Y es que la sonada ruptura de la pareja, que llevaba junta desde 2015, está centrando las noticias de los programas de la cadena.

Primero fue el programa Socialité el que, el día de año nuevo, descubría la noticia sobre la ruptura de ambos. Pero posteriormente otros como Sálvame han dedicado horas e incluso días a analizar dicha ruptura y sus motivos.

Desde el programa presentado por Jorge Javier se ha apuntado en diversas ocasiones a los celos del escritor como motivo principal para que Isabel Preysler diera por finalizada la relación. Ha sido Kiko Matamoros el que se ha centrado en esta explicación, llegando a poner algunos ejemplos de esos celos que torcieron la relación.

Belén Esteban advierte a Kiko Matamoros sobre la posible denuncia

"Las escenas, en el tiempo, se repitieron con mucha frecuencia" aseguraba el colaborador. Unas palabras que no gustaron al escritor, que, según Belén Esteban, estaría dispuesto a denunciar a Kiko Matamoros "Mario Vargas Llosa y su hijo no van a consentir que nadie esté hablando cosas de celos enloquecidos, contigo Kiko están enfadados por lo que has dicho y si esto sigue así son capaces de denunciar".

Lejos de achantarse Kiko Matamoros reaccionaba con contundencia y chulería a esas informaciones "Venga, vamos campeón. Ayer conté varios casos y hoy te voy a contar uno nuevo, así podemos seguir los días que quieras. Te digo, que el abogado no termine la demanda o la querella porque va a poder tener ocasión de ir ampliando"

Después, Kiko ha contado otro de los casos de celos de Vargas Llosa que habrían provocado su ruptura con Isabel Preysler: "Principios de este verano, Portugal, se celebra una boda, asiste Isabel Preysler, Mario se queda en Madrid. Se publican las fotos de la boda y ve quién está sentado al lado de Isabel en la mesa, algo de lo que ella no tiene nada que ver. Le monta un pollo de celos otra vez más y llama a la madre de la novia a pedirle responsabilidades".

Para terminar Matamoros ha advertido a Vargas Llosa "basta ya de intoxicar con mentiras como lo que le habéis filtrado a Lecturas, en la vida hablaron de lo de la conferencia de Tamara", aludiendo a los rumores de que la marquesa había sido la causante de la ruptura entre su madre y el escritor.