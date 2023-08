Tras el fichaje de periodista hace dos semanas, la presentadora de Telecinco se ha llevado a otra periodista de Atresmedia para nuevo programa "TardeAR".

Desde que terminó "Sálvame" hace ya más de un mes, Antena 3 ha pescado a muchos de los colaboradores de Telecinco, como a Adela González, Paloma García Pelayo, Beatriz Cortazar o Cruz Morcillo para sus programas. Pero en esta última semana, Telecinco se ha cobrado su propia venganza contra Atresmedia llevándose a dos de los colaboradores del gigante de la comunicación.

💅 Una tarde para pasarlo bien de muchas maneras... 😏



❗ Más Vale Sábado con @addelagonzalez y @Borisizaguirre.



📺 Muy pronto en @laSextaTV. pic.twitter.com/Xa5GwPm7GW — Más Vale Tarde (@MVTARDE) August 13, 2023

El primero de ellos fue Manu Marlasca, quien acompañará a Ana Rosa Quintana en su nueva aventura en las tardes de Telecinco con el programa "TardeAR". Y la segunda es una colaboradora del programa "Más vale tarde" muy ligada al periodista que tanto tiempo ha estado en Antena 3 y La Sexta. Se trata de Esther Sánchez Agüero, redactora de 'Expediente Marlasca', la sección que tenía el periodista en el programa de La Sexta.

La redactora se despedía de todo el equipo de "Más vale tarde" en el que sería su último día en el programa. Marina Valdés, la sustituta de Cristina Pardo durante sus vacaciones, fue la encargada de despedir a Esther en su último día: "Es tu último día con nosotros, queremos darte las gracias por todo lo que hemos compartido contigo delante y detrás de la pantalla".

Esther se mostró muy emocionada ante su despedida y y por las palabras que le dedicó su compañera, "yo pensaba que no iba a llorar más, pero en esta cadena nunca se sabe". Marina Valdés también se refirió a la nueva etapa de la redactora junto a Marlasca y Ana Rosa Quintana: "Te lo voy a poner fácil, porque no hace falta desearte suerte. No la necesitas".

"Más vale tarde" también pesca en Mediaset tras la salida de Marlasca

Pero no todo son malas noticias para "Más vale tarde" en estas últimas semanas, ya que tras las salidas de Manu Marlasca y de Ester Sánchez Agüero, el programa de Atresmedia también ha ido a pescar a Mediaset. El programa que presentan Cristina Pardo e Iñaki López acaba de fichar a Jose Luis Torá, reportero de "Focus" y "Todo es mentira" para ser el nuevo líder en la sección de sucesos investigación del programa, lugar que ocupaba Manu Marlasca.