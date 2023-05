Carme Chaparro dedica estas palabras al presentador que va a sustituir

La periodista ha hablado sobre el presentador al que sustituirá en Informativos Telecinco durante las vacaciones, tras anunciarse su vuelta a la cadena.

Siguen sucediéndose los cambios en Telecinco. Tras la cancelación de "Sálvame" y la renovación de las tardes de la cadena, le ha llegado el turno a los informativos, en los que, durante el verano, veremos caras nuevas.

Y es que "Informativos Telecinco" dirá adiós a Pedro Piqueras este verano, pero de manera momentánea, y será Carme Chaparro quien se encargue de presentar el espacio junto a Alba Lago. Esto supondrá la vuelta de la periodista, que se marchó de "Informativos Telecinco" en 2017 para presentar "Noticias Cuatro" en la otra cadena de Mediaset.

La periodista salmantina ha hablado sobre su vuelta a Telecinco en una entrevista a "Semana": "Estoy muy contenta. Vuelvo un ratito en verano y a hacer las vacaciones de Pedro Piqueras hasta que vuelva, muy bien y muy contenta. La verdad que, a ver como me siento otra vez, porque hace años que no hago informativos".

"Informativos Telecinco" el primero de muchos cambios

Carme, que en 2017 se marchaba a Cuatro, lleva desde el 2019 sin hacer informativos, aunque ha seguido apareciendo en diferentes programas de Cuatro y Telecinco. Esta vuelta a los informativos supondrá un regreso después de 6 años, aunque ella misma reconocer que "es como montar en bici, que no se olvida nunca. A ver si ahora soy capaz de sentarme en esa silla y no moverme mucho. Porque yo ahora últimamente me he acostumbrado a moverme mucho en los platós".

Además, la periodista ha desvelado que fue el propio Piqueras quien la escogió como su sustituta durante sus vacaciones: "Es un honor que Pedro haya pensado en mí para estar en su lugar". Y ha explicado que, aunque pueda parecerlo, Alba Lago y ella no van a coincidir, sino que se repartirán las semanas: "Nos vamos a repartir. Ella unas semanas y yo otras".

El anuncio de Carme Chaparro como sustituta de Pedro Piqueras en los informativos, se une a muchos otros que se han realizado recientemente. Y es que Piqueras no es el único que se va de vacaciones, Emma García será sustituida por María Verdoy y Frank Blanco, que se quedarán al frente de "Fiesta" este verano. Por otro lado, Sandra Barneda ha sido la elegida para conducir "Así es la vida" y "La Última Noche", los programas que sustituirán "Sálvame" y al "Deluxe" a partir del 23 de junio.