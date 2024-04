Confirman la renovación de una de las series más longevas de la historia

'Anatomía de Grey' tendrá temporada número 21 y continuará sumando capítulos a sus más de 400. En España esta serie se puede ver en Disney+, aunque todavía no se puede ver la temporada 20.

Los no pocos fans de Anatomía de Grey en nuestro país están de enhorabuena: habrá temporada número 21 de una de las series más longevas de la televisión. Así lo ha confirmado la creadora de la misma, Shonda Rhimes, en una entrevista para The Hollywood Reporter. Una gran noticia para los numerosos seguidores del drama médico más exitoso de todos los tiempos, superando en el 2019 a Urgencias (de George Clooney y compañía) en cuanto a capítulos emitidos.

Y como decimos seguirá sumando episodios. Mientras se emite la temporada número 20 en la cadena ABC de Estados Unidos (lugar del que no ha salido durante los últimos 20 años) y que se ha estrenado el 14 de marzo, los fans españoles esperan la llegada de esta a la plataforma que tiene los derechos en nuestro país: Disney+. En Estados Unidos se puede ver en abierto en ABC y en las plataformas Hulu y Star+.

Una serie que cuenta con 423 episodios en los que se narra la intensa vida de Meredith Grey (Ellen Pompeo) y la de sus compañeros, residentes, amigos y familiares en los que tienen que compaginar su complicado trabajo con su no menos complicadas vidas personales. Aunque ya no están en la serie, rostros como los de Sandra Oh o Patrick Dempsey son de los más conocidos para el público general.

Las doctoras Meredith Grey (Ellen Pompeo) y Cristina Yang (Sandra Oh).

De sus actores principales -teniendo en cuenta que estamos hablando de una serie coral- siguen en la serie Chandra Wilson (interpretando a la jefa de cirugía Miranda Bailey y por la que la actriz ha sido nominada cuatro veces a los Emmy) y James Pickens Jr. (en su papel del doctor Richard Webber). Por cierto que tal y como apuntan medios especializados, sus contratos terminan precisamente con esta temporada número 20 y habrá que ver si siguen o no sumando apariciones. Sobre la protagonista que da nombre a la serie, lo mejor es verla para evitar spoilers.