El País saca del armario a un tuitero famoso de Podemos: ¡Novio de Isa Serra!

El creador del término "Fachosfera" desvela quién está detrás de Eterno Primavera, el perfil de X más combativo contra Sumar y más favorable a las ideas de Pablo Iglesias.

Las aguas bajan muy revueltas en la izquierda tuitera de este país. Sin duda, una de las cuentas de referencia de ese ámbito político en redes es la denominada Eterno Primavera, anónima y que nunca, al menos hasta ahora, se ha sabido de quién era obra. Con más de 50.000 seguidores, defiende claramente las tesis de Podemos y, entre sus enemigos declarados, está todo lo que huela a Sumar y a diversos periodistas "de izquierdas" que se han manifestado a menudo a favor de Yolanda Díaz y en contra de Pablo Iglesias.

Sin ir más lejos, este mismo fin de semana las ha tenido tiesas con Xabier Fortes, Antonio Maestre o con Ana Pardo de Vera, a los que siempre acusa de participar en la campaña que, ciertamente viendo los últimos resultados electorales, ha acabado con Podemos.

Lo que les gustaría a @xabierfortes y a todos estos propagandistas del régimen, es disponer de 2 horas diarias de púlpito desde un gran medio como tiene él y que nosotros tuviéramos que aceptarlo callados como en la dictadura sin poder responder

Sin embargo, este anonimato de la cuenta Eterno Primavera puede tener las horas contadas. Y es que ha sido Idafe Martín Pérez, el periodista de El País, corresponsal en Bruselas y que con su último libro introdujo el concepto de "fachosfera", el que ha desvelado en X su verdadera identidad.

"Eterno Primavera es Juanma del Olmo, ex dircom de Pablo Iglesias cuando era vicepresidente del Gobierno y ex diputado", ha escrito en X poniendo negro sobre blanco algo que siempre se ha rumoreado, aunque nunca se había dado tan por seguro.

Lo más chungo de este señalamiento de Idafe Martín es que realmente os creéis con derecho a difamar y aquí no pasa nada. Dejad de mentir. No todo vale. https://t.co/8NYFyH7dKh — Isabel Serra🙋🏽‍♀️ (@isaserras) June 17, 2024

Lógicamente, las respuestas no se han hecho esperar. Una de las primeras ha sido la de Isa Serra, eurodiputada de Podemos y actual pareja de Del Olmo, que ha escrito: "Lo más chungo de este señalamiento de Idafe Martín es que realmente os creéis con derecho a difamar y aquí no pasa nada. Dejad de mentir. No todo vale". Y, acto seguido, la respuesta del periodista: "Disculpe. 1º, no es mentira. 2º, a mí me señaló él desde hace mucho tiempo y aguanté muchas. Pero todo tiene un límite".

Ahora, está por ver si Juanma del Olmo se querellará contra Idafe Martín por esta acusación. "(Tengo) el testimonio de tres personas distintas que están / estuvieron en el núcleo de Podemos/UP. Si es mentira que me ponga una querella. Pero no es mentira, así que no me la pondrá. Pase usted un buen día", ha escrito Martín respondiendo a uno de los comentarios que ha recibido en X.