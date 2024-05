El mediático dúo que irrita en Moncloa recibe la sorpresa inesperada de Milei

Los Meconios, que tienen un canal de humor en el que versionan canciones con letras criticando al Gobierno, le ha dedicado una canción al presidente argentino que ha traspasado fronteras.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha vuelto a la primera plana informativa en nuestro país durante estos últimos días gracias a Óscar Puente. Y no, no precisamente por un buen motivo, sino por los insultos, faltas de respeto e insinuaciones vertidas por el tóxico ministro de Transportes del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El también exalcalde de Valladolid tachó al máximo dirigente argentino - y elegido por los argentinos- de tomar sustancias estupefacientes. Como es lógico, el enfado desde el otro lado del charco no tardó en llegar, pidiendo la dimisión o destitución del ministro.

Y, también como era de esperar, no ha habido ningún tipo de reacción ni disculpa. Al contrario, Puente se siente orgulloso de lo sucedido y sus compañeros de partido no solo no se lo recriminan, sino que se lo aplauden. Una polémica a la que han dedicado una canción Los Meconios, un dúo valenciano que se definen como “un canal de humor, parodia política y crítica social”, además de “políticamente incorrectos porque no hay otra forma de expresarse libremente”.

Cambian la letra de las canciones en tono de humor para analizar la actualidad y muchas de ellas son en forma de crítica contra el Gobierno de Pedro Sánchez y polémicas decisiones como la amnistía o los pactos con Bildu. Ahora no han pasado por alto el ataque de Óscar Puente a Milei y han hecho una canción -con la melodía del YMCA de los Village People- para criticar al ministro, apoyar al presidente argentino y de paso pedir a un dirigente como él -o el salvadoreño Nayib Bukele- para España.

Like si tú también quieres a un Milei en España. pic.twitter.com/YjB2TShHWf — Los Meconios (@LosMeconios) May 7, 2024

La canción también ha traspasado el charco y el propio Javier Milei la ha compartido en sus redes sociales. Un hito que han celebrado los autores de la misma: “¡Logro desbloqueado! Milei compartiendo una canción nuestra ¡Viva la libertad carajo!”.