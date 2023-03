Berni Barrachina critica duramente a Bertín Osborne por su "España antigua"

Berni Barrachina, colaborador en el programa "La Roca" de Nuria Roca, se ha mostrado muy crítico con Bertín Osborne por su polémica sobre el "Día del Padre".

Sigue coleando la polémica de Bertín Osborne en los platós de televisión por el vídeo que subió a Instagram criticando a una profesora de Jerez que habría propuesto que se cambiara el "Día del Padre" por el "Día de la persona especial".

Al presentador madrileño le siguen saliendo detractores, primero fue Sonsoles Ónega quien en su programa "Y ahora Sonsoles" se posicionaba contra Bertín, un día después fue Iñaki López el que también criticaba a Osborne en "Más vale tarde", y el último en hacerlo ha sido Berni Barrachina, colaborador del programa "La Roca" en La Sexta.

El domingo, y aprovechando que era el "Día del Padre", Nuria Roca y sus colaboradores decidieron analizar el famoso vídeo que Bertín Osborne publicaba en su Instagram y donde atacaba a la profesora por la idea que tuvo de cambiar el "Día del Padre": "Hay muchos tipos de familias… monoparentales, familias en las que hay dos mamás… entonces lo que vamos a celebrar es el Día de la persona especial".

Una idea que sacó de sus casillas a Bertín Osborne, que muy enfadado colgó un vídeo en Instagram atacando a la profesora: "Vamos a ver, estoy que me subo por las paredes. Me acaban de mandar un audio de… iba a decir una señora… de una tía que por lo visto es profesora en un colegio de Jerez. Lamentablemente, tiene que ser de Jerez… donde le dice a sus alumnos que no se puede celebrar el día del padre porque ya las familias españolas son de otra manera... ¿Quién es esta loca? ¿De qué manicomio se ha escapado?".

Berni Barrachina no pertenece a la "España tan antigua" de Bertín Osborne

En el programa de Nuria Roca, quien más crítico se mostró con Bertín Osborne fue el colaborador Berni Barrachina, que nada más escuchar las palabras del madrileño exclamaba: "Me pongo a la defensiva cuando escucho las opiniones de Bertín Osborne. Yo escucho a Bertín Osborne diciendo estupideces y barbaridades y ahora me pongo en el sentido contrario: ¡fuera el día del padre!... Bertín representa una España muy antigua, que esa no me representa".