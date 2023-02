El portavoz de Podemos en Castilla y León insulta gravemente a un periodista

Pablo Fernández ha utilizado sus redes sociales para llamar "basura" al periodista de EDATV Javier García Isac, a raíz de una pregunta que le hizo a Iván Espinosa de los Monteros.

Como cada rueda de prensa después de una sesión en el Congreso, los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios van contestando a las preguntas de los periodistas. Una de estas preguntas pareció no gustar para nada al líder de Unidas Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, que atacó por las redes sociales al periodista Javier García Isac por realizar una pregunta concreta.

La pregunta en cuestión tenía que ver con la recién aprobada Ley de Bienestar Animal, por la que matar a un ratón que se cuele en tu casa podría no solo suponer un delito, si no hasta pena de cárcel si se considera que ha habido enseñamiento. Uno de los puntos más polémicos de esa ley y que han apuntado algunos medios es que, con la nueva norma, se despenalizaría la zoofilia en caso de que esta no perjudicara al animal.

Por ello preguntó este periodista que en este caso iba en representación de Estado de Alarma Oficial (EDATV), el medio de Javier Negre, al portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Al parecer, la pregunta no ha gustado al portavoz de la formación morada en la región castellanoleonesa, que ha insultado por twitter a García Isac llamándole "basura".

Es indecente e infame que se permita que esta BASURA tenga acreditación para acceder a la sala de prensa del Congreso.



Es increíble lo que está consintiendo Meritxell Batet. pic.twitter.com/xsEqBBZyew — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) February 14, 2023

Fernández llama basura al periodista de EDATV, además de calificar como "indecente" e "infame" que se le permita entrar en la sala de prensa y preguntar. En el mensaje apunta a Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, asegurando que es "increíble" que consientan este tipo de preguntas.

Pablo Fernández y su lío con el solo sí es sí

Hace unas semanas, el máximo dirigente de los morados en Castilla y León fue noticia al, precisamente, contestar a una pregunta en una entrevista acerca del solo sí es sí. Le preguntaron sobre una excarcelación que se produjo en esta Comunidad y sobre qué le diría a la víctima de ese agresor sexual que salía de la cárcel antes de tiempo por la ley de Montero.

La respuesta, más que desacertada: "Que el Gobierno de España le protege "Que está protegida por el Gobierno de España y que la ley del sí es sí lo que hace es proveer a las mujeres de herramientas e instrumentos para protegerlas en todo momento".

#CuestiónDePrioridades ▶️ Una zamorana huye

ante las amenazas de un excarcelado por la Ley

del Solo Sí es Sí.



"Está protegida por el Gobierno de España", de

esta forma le respondería @_PabloFdez_, portavoz de @PODEMOS a la víctima pic.twitter.com/F2LCFDeRtC — CyLTV (@cyltv) January 16, 2023

En este caso, que tuvo lugar en Zamora, se rebajó la pena de un hombre, acusado de violar a su esposa, de 6 a 4 años. La revisión de su caso acabó con él en la calle y con la mujer atemorizada, con miedo a posibles represalias del que fuera su pareja, ya que durante estos años, el hombre ha amenazado en varias ocasiones con matarla cuando saliera de prisión.