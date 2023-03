Antena 3 revoluciona su parrilla con un especial de récord esperado por todos

La principal cadena de Atresmedia ofrecerá una doble entrega de "Pasapalabra", la primera en su horario habitual y la segunda en prime time, que será cuando se entregue el bote final.

197 duelos después, y un bote de récord de más de 2 millones de euros, llega el momento más esperado por todos los seguidores y fieles de Pasapalabra. La historia de la televisión ya ha presenciado muchos botes del mítico concurso, pero ninguno como el que se van a disputar este jueves en Antena 3 dos rivales históricos: Rafa y Orestes. Los enfrentamientos de ambos han superado cualquier otra rivalidad vista en el programa que presenta Roberto Leal, tanto a nivel cifras como en significado. Aunque ambos ya habían coincido en otras etapas del formato, ahora se enfrentan por un premio que supera a cualquier otro ganado: 2.272.000 euros.

Así, este premio superará al anterior récord, conquistado por el concursante Eduardo Benito en 2006, quien se llevó 2.190.000 euros. Pero este número no es el único que asusta. Orestes acumula una cifra récord de 360 programas, prácticamente un año haciendo roscos, 130 victorias, 99 empates y 215.400 euros que se llevará, gane o no el rosco final. Rafa, que llegó más tarde a este duelo, acumula 197 programas, 75 victorias, 64 empates (todos con Orestes) y 127.000 euros acumulados. La única mágica cifra que no alcanzarán será la de los 200 duelos, aunque por muy poco.

¿Orestes o Rafa? El bote de Pasapalabra, este jueves

Este jueves Pasapalabra vivirá una jornada muy especial. ¿El motivo? La entrega del mayor bote de su historia de más de dos millones de euros. La expectación es muy grande para conocer el desenlace del duelo, y Atresmedia es muy consciente de ello, por lo que ha realizado cambios en la programación de Antena 3 para dar a este programa el tratamiento que merece. Así, el concurso que presenta Roberto Leal contará con dos emisiones hoy.

Por un lado, a las 20:00 horas, el horario habitual del concurso, se realizará una previa para empezar a calentar la situación bajo el título Orestes y Rafa: el gran duelo. Aquí, los espectadores y seguidores de Pasapalabra tendrán la oportunidad de conocer mejor a los dos concursantes, repasando su trayectoria en el concurso. Después, seguirá la programación habitual, con los informativos y El Hormiguero. A las 22:45 horas, cuando acabe el formato de Pablo Motos, llegará el gran momento de la noche con Pasapalabra en prime time y el gran duelo por el bote entre Orestes y Rafa.