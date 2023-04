Federico Jiménez Losantos le hace un traje a Yolanda Díaz: "Marilyn de bote"

En su artículo en El Mundo, el comunicador aragonés retrata a una política muy alejada de la imagen que, ahora que quiere ser presidenta de España, sigue empeñada en presentar.

Federico Jiménez Losantos dedica su artículo semanal en el diario El Mundo a, quién si no, Yolanda Díaz, gran protagonista de las últimas horas en la política española. Como no podía ser de otra manera, la líder de Sumar no sale demasiado bien parada y el comunicador turolense le hace un buen traje en las páginas y la web del periódico de Unidad Editorial.

Ya solo con el titular, De Barbie Paracuellos a Camarada Puñalada, Jiménez Losantos apunta la dirección que va a tomar su artículo. Tampoco el subtítulo, Yolanda Díaz siempre tuvo la astucia de cambiar de lista cuando el voto salía mansurrón, vamos, que no salía, se queda corto.

Y es que, para el presentador de Es la mañana de Federico en Esradio, el perfil de Yolanda Díaz es muy claro: alguien capaz de traicionar todo, derrotas electorales incluidas, con tal de seguir en el primer plano. "Cuando Yolanda Díaz", comienza escribiendo Losantos en El Mundo, "adentrada en los cuarenta, decidió teñirse de rubia, y luego de más rubia, y después vestirse de señora bien, y luego de muy bien, no se preocupó de actualizar sus ideas, de aprender algo, lo que fuera, para darle algo de sustancia a su papel de Marilyn de bote de Producciones Moncloa. Sus comparecencias electorales se cuentan por fracasos, pero siempre tuvo la astucia de cambiar de lista cuando el voto salía mansurrón, vamos, que no salía. Ella sigue saliendo y a ver qué pasa". Marilyn de bote de Producciones Moncloa, la define Losantos.

Insiste el comunicador aragonés en esta vena traidora de Yolanda Díaz. "Su por ahora último partido se llama Pedro; su lista, Sánchez; y su último enemigo es el penúltimo con el que traicionó al antepenúltimo: Podemos, un manso pregonao del hierro del marqués de Galapagar, tierra de bellotas y ganaderías bravas".

Ese último traicionado es, claro, el mismísimo Pablo Iglesias, al que Jiménez Losantos suele referirse como Pablenin. "Pablenin, padre de Podemos, es otro vitorino, léase alimaña, pero Ayuso lo mandó a los corrales y ahora duda si presentar su lista morada Podemos (Histórico) contra la Camarada Puñalada y se juega pasarlas moradas, pero de verdad".

Fichar a Pam

Jiménez Losantos cierra su incendiario artículo con una referencia a lo única que le podría faltar a Yolanda Díaz para concluir su leyenda traidora. "Sólo le falta fichar a otra afamada traidorzuela; sí: Pam", escribe Federico en referencia a la polémica secretaria de Estado para la Igualdad y contra la Violencia de Género.