"Tu cara me suena" vuelve a parrilla con el homenaje a Juanita Reina de Merche

Tras el parón por las vacaciones de Semana Santa de la semana pasada, "Tu cara me suena" volvió anoche con su tercera gala, una gala llena de buenas actuaciones donde destacó Merche.

"Tu cara me suena" volvió anoche a la parrilla de Antena 3 tras el descanso que se tomó el programa el pasado viernes por Semana Santa. El programa de imitaciones volvió con la tercera gala de la décima edición, una gala que estuvo marcada por actuaciones de muy buen nivel y por la baja de Lolita.

Al comienzo de la gala Manel Fuentes sorprendía a los espectadores anunciando la baja por enfermedad de Lolita, una baja que ya conocíamos por las palabras de la propia Lolita durante la grabación del concurso. La escogida para sustituirla fue María del Monte, quien ya concursó en el programa en la segunda temporada y que ya formó parte del jurado en 2013, durante el especial benéfico "Tu cara más solidaria".

La andaluza ejerció de jurado votando a los concursantes, entre los que se encuentra Anne Igartiburu, una de sus mejores amigas, y a quien le dio un gran consejo para que la vasca pueda empezar a disfrutar del concurso.

Merche y su homenaje a Juanita Reina triunfan

Comenzaba la gala con bastante humor gracias a las actuaciones de Agustín Jiménez imitando a DJ Bobo y su canción 'Chihuahua', que no le salió muy bien por estar en inglés, pero también gracias a Susi Caramelo, que junto a su amigo Víctor F. Clares imitó a Ladilla Rusa para cantar 'Kitt y los coches del pasado'.

Jadel estuvo a punto de bordar la perfección por segunda semana consecutiva con su actuación imitando a Manuel Turizo y 'La Bachata', que se aproximó a su estilo pero en la que tuvo que cambiar su voz y su acento para acercarse al personaje. También destacó la actuación de Anne Igartiburu, que con la versión de 'Always on my mind' de Neil Tennant, vocalista de Pet Shop Boys, estuvo muy correcta. La vasca recibió en esta tercera gala los consejos de su amiga María del Monte, que le recomendaba que "no entres a competir, disfruta de esto y sé gamberra. Ya está".

Josie, uno de los grandes descubrimientos del concurso, no tuvo su mejor noche con su imitación de WRS y 'Llámame', canción con la que representó a Rumanía en Eurovisión 2022. Miriam Rodríguez y Alfred García cumplieron con sus imitaciones de Cher con 'Satisfaction' y de The Killers con 'Human'.

La que parece haberse descolgado tras su gran primera gala fue Andrea Guasch, que a pesar de realizar una buena imitación de 'Nothing breaks like a heart' de Miley Cyrus, no obtuvo una gran puntuación por parte del jurado. La ultima en actuar fue Merche, a quien le tocaba imitar a Juanita Reina con su clásico 'Lola, la piconera', un número que le sirvió para colocarse en lo más alto del ranking y tras el que terminó llorando y dedicándoselo a su padre: "Estoy muy emocionada, porque esta película, cuando yo era chiquitita recuerdo que mi madre me la ponía y me explicaba que se había grabado en Cádiz. Se menciona a mi barrio, el barrio de La Viña y me acuerdo de mi padre. Para ti, Papá".