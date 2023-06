"Got Talent: All Stars" corona a sus ganadores en una noche marcada por el baile

Al concurso de Telecinco conoció anoche a sus vencedores de esta edición internacional en una final que estuvo marcada por el inesperado baile de uno de los jueces.

"Got Talent: All Stars" la edición internacional del concurso de Telecinco ha coronado a Stefanny y Yeeremy como los ganadores de esta edición. La pareja de baile ha convencido a los cuatro miembros del jurado con su ritmo y habilidad tras seis semanas de audiciones. Aunque no ha sido sorpresa para nadie que la pareja de baile se llevara la victoria, porque desde su primera audición en el programa, cuando Risto Mejide les otorgaba el pase directo a la final, ambos apuntaban muy alto.

En esta gran final, Stefanny y Yeeremy han convencido a jurado y público con una actuación que arrancaba con una versión de la canción 'Roxanne' de Sting, para después continuar con diferentes ritmos, iluminación y coreografía. Todos los miembros del jurado se mostraron muy animados durante el espectáculo, todos menos Risto, que como es habitual mantuvo un semblante serio durante toda la actuación.

✨Stefanny & Yeeremy✨ son los ganadores de la primera edición europea de 'Got Talent: All-Stars' #GTAllStarsFinal pic.twitter.com/dyUpCCCSMe — Mediaset España (@mediasetcom) June 3, 2023

Al final del número, los elogios de los jueces aparecían por todos lados, Paula Echevarría aseguraba que "creo que sois los mejores que he visto en mi vida. Esto lo digo de verdad". Edurne también se mostró encantada con la actuación de Stefanny y Yeeremy, "para mí es impresionante veros, creo que es un regalazo. Mira que os hemos visto veces, pero nos seguís sorprendiendo. Seguís demostrando que no hay nadie como vosotros. Felicidades". Y por último, Risto también quiso dedicar buenas palabras a los bailarines: "creo que eleváis el nivel de cualquier sitio al que vayáis, incluido el de 'Got Talent'".

The Grefg hace bailar a Risto Mejide

The Grefg, el famoso creador de contenido, fue el jurado invitado a esta gran final de "Got Talent: All Stars", y el murciano también se deshizo en elogios: "Lo que más me ha gustado de vuestra actuación es que cuando hacías algo espectacular, salías volando, dabas cuatro volteretas, mirabas al público y te reías".

Además el creador de contenido no se olvidó de la promesa que hizo Risto Mejide si la pareja de baile llegaba a la final, que era bailar. The Grefg ha aprovechado para pedir "que baile Risto, que baile Risto", una petición a la que rápidamente se sumó todo el público del plató. Una promesa que, aunque ha costado un poco, finalmente el catalán ha cumplido al realizar un pequeño baile con Stefanny.