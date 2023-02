La sorprendente definición que da Pepe Rodríguez sobre Karlos Arguiñano

El cocinero Pepe Rodríguez ha concedido una entrevista llena de titulares al programa "Plano General" de TVE en el que además ha dado una sorprendente definición sobre Karlos Arguiñano.

No es habitual que uno de los tres jueces de "Masterchef" haga referencia a un cocinero de una cadena rival, pero Pepe Rodríguez ha hecho un curioso comentario sobre Karlos Arguiñano en una entrevista que ha concedido a "Plano General", el programa de Jenaro Castro en La 2 de TVE.

En la entrevista, que se ha realizado en un lugar muy importante para el cocinero como es su restaurante El Bohío de Illescas (Toledo), Pepe se ha abierto al público para desvelar su lado más personal al público.

Para comenzar, Jenaro le pedía al cocinero que se definiera como persona, a lo que Pepe respondía sin dudar: "Soy un eterno aprendiz e intento ser buena persona. Esa es mi frase: yo quiero ser una buena persona simplemente". Pepe confesó que ser cocinero no era su sueño de pequeño, sino que "de crio, quería ser futbolista, Santillana del Real Madrid, pero no se me daba bien y también me hubiera gustado ser cantante de rock. Yo escuchaba mucho heavy metal cuando era jovencillo, escuchaba a los Rolling Stones… pero no tengo voz tampoco y, fíjate, acabé en una cocina".

A Pepe Rodríguez le ayuda mucho "el fenómeno Masterchef"

Preguntado por "Masterchef", concurso por el que es muy conocido Pepe Rodríguez, el chef lo tiene claro, "ayuda a muchas cosas y es verdad que ayuda a que venga mucha clientela y a que te reconozcan", aunque el programa también tiene su parte mala "he hecho todo aquello que no me gusta: me disfrazan, me hacen cantar, me hacen no se qué… que yo jamás me disfrazaría; odio los disfraces".

Para acabar la entrevista, Pepe se ha atrevido a definir a algunos cocineros famosos de nuestro país. A Martín Berasategui le define como "el más grande de entre los cocineros"; a Ferrán Adrià como "un genio" y a Karlos Arguiñano como "un gran divulgador de la cocina".