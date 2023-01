Losantos afea a Marlaska y da la clave de por qué no se detuvo antes al asesino

Tras el atentado de Algeciras, el comunicador de Esradio ha clamado por la dimisión del ministro y ha asegurado: "Aquí todo lo que es marroquí es legal. ¿Por qué? Porque manda Rabat".

Federico Jiménez Losantos no ha tenido piedad con el ministro del Interior del Gobierno, Fernando Grande-Marlaska, al que ha afeado que no hubiera salido inmediatamente después de que se produjera el atentado yihadista anoche en Algeciras para dar explicaciones. Marlaska lo acaba de hacer solo hace unos instantes desde Estocolmo, pero, a las siete de la mañana, el comunicador de Esradio criticaba duramente la inacción del ministro.

"Marlaska aún no ha salido en una rueda de prensa, como es su obligación, diciendo lo que ha pasado", ha comentado en su editorial Jiménez Losantos, que ha aportado una razón a esta inacción del Gobierno. "¿Por qué? Porque era ilegal. Era un marroquí ilegal y aquí todo lo que es marroquí es legal. ¿Por qué? Porque manda Rabat. Eso es así. Como tienen una cumbre, que será una ciénaga, pues no se dice. Luego van saliendo el nombre, las fotos, que lo conocían...".

Según va pasando su monólogo, Jiménez Losantos se va alterando y acaba clamando por la dimisión de Grande-Marlaska. "Son las 7 y 7 minutos y el colmo es que Marlaska todavía no ha dimitido como ministro del Interior. Dicen que la Policía lo seguía. ¿Cómo que lo seguía? Si tardo una hora paseándose por Algeciras con un machete. ¿Cómo se puede seguir a alguien sin seguirlo?".

"De lobo solitario, nada de nada"

Sobre el asesino del sacristán, que dejó herido al cura, Jiménez Losantos también ofreció su propia versión. "Luego sale el detalle de que era un lobo solitario. No, un lobo solitario no era, un tío que lee el Corán... Y está tan contento en las fotos. Tenían las fotos, tenían la grabación y el ministro del Interior no ha salido a decir lo que saben".