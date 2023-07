Martín Barreiro, acorralado por sus compañeros de TVE en pleno directo

Silvia Intxaurrondo y Marc Sala, presentadores de 'La hora de la Uno', le han hecho una jugarreta al meteorólogo tras su intervención, dejándolo casi sin palabras y sin saber dónde meterse.

Martín Barreiro, el hombre del tiempo de La hora de la Uno, ha vivido este martes un auténtico 'tierra, trágame'. Y es que, los presentadores del matinal de TVE, Silvia Intxaurrondo y Marc Sala, le han hecho una jugarreta en pleno directo, dejando al Martín sorprendido y casi avergonzado. Ambos presentadores le han hecho una pregunta en un momento poco apropiado, poniendo al meteorólogo en un compromiso, del que ha tenido que salir como ha podido. El matinal de RTVE abordaba la sequía que azota muchos puntos geográficos de España, haciéndose eco del drama de un agricultor malagueño que había visto cómo la escasez de lluvias le había llevado a perder su cosecha de cereales.

Este asunto motivó a que el programa de La Uno contase con la presencia de Martín para que explicase las causas acerca de la sequía que se vivía en Málaga. Durante la información, el hombre del tiempo destacó el "déficit hídrico, la ausencia de precipitaciones" que se venía dando desde principios de año. Pero no solo eso, sino que el meteorólogo iba subrayando algunas cifras importantes que había que tener en cuenta para comprender el problema. También destacaba el "calor anticipado" que se había producido en la provincia andaluza.

La sorpresa a Martín Barreiro en TVE

Una vez que Martín finalizó su intervención, Silvia y Marc se quedaron mirándole de forma muy seria y durante un breve espacio de tiempo, provocando un silencio incómodo en el plató de La Uno. En un momento concreto, después de unos segundos callados, la presentadora tomaba la palabra y soltaba una pregunta para su compañero. Una cuestión que descolocaba por completo al meteorólogo. "¿Qué has traído para desayunar?", preguntaba la conductora de La hora de la Uno, viéndose respaldada por el copresentador. "He ido ahora", atinó a responder tímidamente el hombre del tiempo. "¿Vas ahora o has ido ya?", seguía Silvia interrogándolo y acorralándolo. "No, ya está", consiguió contestar Martín.

▪️Las lluvias en Málaga nos las cuenta nuestro hombre del tiempo @mbarreiro_tve



Y aprovechamos para felicitarle y tirarle de las orejas, ¡Muchísimas felicidades!🎂



🔴Directo #LaHora4Jhttps://t.co/9k8zsHR5nu pic.twitter.com/qwtrg6weJy — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 4, 2023

"Dirá la gente, ¿por qué?", preguntaba en alto Silvia, para inmediatamente explicar lo que ocurría en el plató de TVE. "¡Feliz cumpleaños, Martín", felicitaba la periodista a su compañero que le daba las gracias y les dejaba un aviso. "Luego, arriba tenéis algo para picar", indicaba el meteorólogo. "Te dije yo que teníamos que preguntárselo para luego desayunar", soltaba Silvia, mientras que Marc Sala, señalaba que "hace bien porque ¿cuántas veces nos pasa que lo llevan a primera hora y cuando salimos del programa no hay nada?". "No he podido organizarme mejor", se justificaba el meteorólogo, que en su despedida recibió unas bonitas palabras del presentador: "Que pases un día maravilloso, Martín".