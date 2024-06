Momento "trágame tierra" en Cifras y Letras: no sabe dónde meterse

Aitor Albizua y el resto del equipo del concurso no pudieron contener la risa con el divertido lapsus de Pilar con la segunda palabra de la prueba: "No era la que buscábamos".

En los concursos de televisión hay que estar preparado para lo que sea, sobre todo, en aquellos en los que se le da a los concursantes distintas opciones para responder. En esos hay siempre un pequeño riesgo de que la improvisación de los participantes acabe desatando el caos en el plató. Algo así pasaba este martes, 4 de mayo, en Cifras y Letras, el mítico concurso de La 2 recuperado hace poco por TVE y con Aitor Albizua como presentador.

Durante una de las pruebas, una concursante 'improvisó' una palabra en función de las letras que le habían dado desde el programa. Su respuesta provocó que nadie pudiese contener la risa y evitar la cara de sorpresa de muchos de los allí presentes; incluida la propia concursante. Las dos aspirantes esperaron a que les dieran las letras con las que debían construir palabras y, a la vez, coincidir con las que buscaban en el programa. Si lo conseguían, ganaban la ronda. Así Albizua pidió a su compañera que les dijera qué letras debían emplear para la prueba.

La respuesta en 'Cifras y letras' que provoca risa

Todo ocurría cuando le tocaba responder a Pilar, la nueva concursante que se estrenaba en Cifras y letras. Tras conocer las letras que tenía que utilizar, una de las palabras que formó provocó las carcajadas en plató. Esta concursante tenía que decir palabras con las letras: S, E, A, T, P, U, L, O, R y D. "Y las pistas son: enterrador e infiel", pronunció la encargada de esta prueba, por lo que la tarea de las participantes era decir dos sinónimos con las mencionadas letras. Y Pilar planteó sus posibles soluciones y acabó provocando una escena un tanto sorprendente. Para la primera pista, dijo: "Sepultador". Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, con la segunda no hubo tanta suerte. "Putero", expresó mientras todos se llevaban las manos a la cara y miraban a la cámara con cara de sorpresa.

Se nos ha salido la cena de la boca. Hubiera sido un puntazo pero... 10 puntos para Raquel. #cifrasyletras pic.twitter.com/1Aw2TKWl1D — La 2 (@la2_tve) June 4, 2024

Tras unos escasos segundos de incertidumbre, la copresentadora que había dado las pistas, tomó la palabra sin evitar poder reírse: "No era 'putero' la palabra que buscábamos, era adúltero". Todo ello mientras la concursante se llevaba las manos a la boca, reía y miraba a todos buscando una mirada cómplice y pedía perdón en el programa de La 2, que acababa de vivir un momento histórico con una respuesta imperdible. Una situación muy divertida que ha llegado a las redes sociales, a través de la cuenta oficial de la cadena secundaria de RTVE con el siguiente mensaje: "Se nos ha salido la cena de la boca. Hubiera sido un puntazo, pero... 10 puntos para Raquel". Un mensaje que, incluso, repetía uno de los usuarios de X que hacía referencia a ese momento: "Ha sido buenísimo, cuando lo vi me dio un ataque de risa JAJAJAJA . Yo cenando con tranquilidad intentando adivinar y la concursante me hizo el día que manera de reír".