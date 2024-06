La petición de Cristina Tárrega a la audiencia antes de su estreno en Telecinco

Esta noche arranca la segunda temporada de "La vida sin filtros" en Telecinco, y Cristina Tárrega ha querido hacer una petición a la audiencia de la cadena de cara al estreno del programa.

Esta noche Telecinco estrena la segunda temporada de "La vida sin filtros", un programa que fue renovado para sorpresa de muchos después de que su primera temporada no tuviera los mejores resultados consiguiendo solo un 9% de share y menos de 700 mil espectadores de media entre los 8 programas que tuvo esa primera temporada.

A pesar de todo, Mediaset ha querido confiar de nuevo en el programa producido por Unicorn Content y anunciaba su renovación hace unas semanas. El estreno de "La vida sin filtros", previsto para este sábado 15 de junio a las 22:00 horas, va a estar mirado con lupa por los directivos de Mediaset, y de los resultados que consiga en este primer día de andadura dependerá su futuro y el de su presentadora, Cristina Tárrega, en Telecinco.

Es por este motivo, que la presentadora valenciana ha aprovechado su visita al programa de Telecinco, "Vamos a ver" para hacer una importante petición a los espectadores de la cadena de cara al primer episodio de su programa, que se podrá ver esta noche en Telecinco.

La petición de Cristina Tárrega en "Vamos a ver"

"Comenzamos con conflictos de familia, vamos a ver casa diferentes, yo estoy muy ilusionada y les pido a los telespectadores que nos acompañen mañana", comenzaba pidiendo Cristina Tárrega este viernes en su visita al programa de Joaquín Prat. Y es que, los primeros datos que consiga "La vida sin filtros" van a ser vitales para determinar su futuro en la cadena, ya que si la audiencia no respalda el programa, la continuidad de este sería muy corta.

Poco después, "Vamos a ver" emitía una promo del programa tras la que Joaquín Prat deseaba suerte a Cristina Tárrega: "Mañana 'La vida sin filtros' a las 22:00 aquí en Telecinco. Mucha mierda, aunque falta no te va a hacer". Unas palabras que han provocado una importante reacción en Cristina Tárrega, quien con cara de circunstancia y balbuceando decía: "Oh, me hace falta, sí".

La vida sin audiencias ,como la vida misma de Telecinco 🤦‍♀️ pic.twitter.com/14Rbaoc4hp — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) June 14, 2024

Con estas palabras, la presentadora deja claro que está bastante preocupada por el estreno de "La vida sin filtros" y de la recepción que podría tener el programa y lo que esto provocaría tanto en el futuro del programa en Telecinco como en el suyo propio.