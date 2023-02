La increíble historia familiar de Clara Salguero, estrella televisiva argentina

Hugo Pereira entrevista a Clara Salguero, periodista y especialista en temas de Seguridad Social, quien nos cuenta su increíble historia y nos analiza la situación económica de Argentina.

La vida, a pesar de su dureza, regala momentos preciosos. La increíble vivencia personal que le ocurrió a Clara Salguero, periodista y especialista en temas de Seguridad Social en A24 y América TV, es un claro ejemplo de ello.

La estrella de la televisión en Argentina ha querido compartir con ESdiario tanto su increíble historia personal -que seguro ayudará a aquellas personas que estén en situaciones similares den el paso- como, también, un necesario análisis de la difícil situación económica que está atravesando Argentina: ¿qué tan parecido es el contexto económico de Argentina y España?

La increíble historia familiar de Clara Salguero y sus hermanos

Es toda una historia que tiene que ver con sanar heridas, con intentar tener respuestas a tantas preguntas que arrastramos durante toda la vida, comienza explicando la periodista.

“Mi papá tuvo un primer matrimonio y de ese primer matrimonio en Italia, tuvo dos hijos, abandonó este matrimonio, por ende abandonó a sus hijos, vino a la Argentina, entra en una unión matrimonial con mi mamá de más de 20 años. Nacemos mi hermana y yo y también nos abandona. Nos abandona a todos siendo chicos. Él finalmente fallece, pero en toda su historia de vida, que fue de alguna manera una constante el tema del abandono, nunca trató de acercar a sus hijos, de que sus hijos a pesar de ser de distintas parejas, crearan vínculos y se quisieran”.

Y muchos años más tarde llegó la sorpresa. Uno de sus hermanos, al ver que su vida acababa, intentó ponerse en contacto con sus hermanas.

“Mis hermanos son italianos pero se terminaron criando en Canadá. Está, de hecho, allá uno de ellos, porque el otro vos bien lo decías, falleció durante la pandemia y nosotras nos criamos en la Argentina. Un día se le ocurre algo muy especial a mi hermano, el que falleció porque se entera que su vida se le acortaba, tenía una enfermedad al corazón desde muy joven que ya no quedaba mucho tiempo, y habla con una de sus hijas y con mi otro hermano y les dice quiero encontrar a mis hermanas, ayúdeme a buscarlas. Y finalmente bueno, después de meses de búsqueda, esto yo lo digo siempre, las redes sociales que a veces son tan hostiles con los seres humanos, a nosotros nos nos sirvió, nos ayudó porque a través de una red social, mi sobrina finalmente nos ubica, consigue mi número de teléfono, mi celular y así nos contactamos. Y se terminan conociendo a esta edad cuatro hermanos, un hermano de 77 años, otro de 76 y mi hermana y yo que ya pasamos los 50”.

La situación económica en Argentina y España: ¿qué tan parecida es?

La situación social en Argentina está muy difícil, realmente hay problemas profundos, problemas que permanecen y se han vuelto, consecuentemente, estructurales; como por ejemplo la pérdida de poder adquisitivo, el tema del gran número de asistencias que hay en el país y todo esto, de alguna manera, es ocasionado. Uno de los factores claves o más importantes es la inflación: un costo de vida que desde hace décadas no se puede bajar o que se desacelera un poquito y se vuelve a acelerar.

“Es muy difícil llevar adelante, por ejemplo, una estructura equilibrada en lo que tiene que ver con Seguridad Social. Y cuando te digo ‘Seguridad Social’ te estoy hablando de jubilaciones y pensiones, te estoy hablando de salarios y te estoy hablando de asistencialismo, de planes sociales. Hay medidas y ha habido medidas de los distintos gobiernos que han querido acompañar, pero ante una inflación desenfrenada como la que tenemos permanentemente, ninguna medida ha hecho el efecto esperado y todos los problemas en la Argentina se han agravado”.

La dolarización de la economía en América

Se está dolarizando en una magnitud bastante importante, explica Clara Salguero, porque tenemos un peso que cada vez tiene menos poder adquisitivo, un peso que vale poco y nada.

En Argentina coexisten varios y distintos tipos de dólares. En la Argentina, por ejemplo, acceder al dólar oficial, que es el más económico, no se consigue fácilmente: “no lo podés comprar por distintas razones. Si tenés un préstamo, no podés comprar. Si sos un trabajador independiente de determinada categoría para arriba no podés comprar. Entonces tenés que recurrir al dólar blue, al dólar libre. Pero el dólar blue es un mercado en negro, un mercado no registrado, un mercado no paralelo”, explica la especialista.

Y no solamente están teniendo problemas de inflación en Argentina, sino también problemas de pérdida de poder adquisitivo de su moneda y, como decíamos, están en una economía que sí se está dolarizando.

Pero donde yo veo algo todavía mucho más grave, asegura la periodista, es que hay en Argentina una economía donde no hay precios de referencia: "Tenemos 47 millones de habitantes en la Argentina. Directa o indirectamente 29 millones de personas están recibiendo algún tipo de asistencia social. Y tenemos 8 millones de jubilados, de los cuales el 50% aproximadamente cobra haberes mínimos y el 70% de esos 8 millones no llega a cubrir su propia canasta básica. Esta es la situación real de Argentina".