Borja Sémper, “el barbudito cobarde”, noquea a Echenique en un tuit letal

El portavoz de Podemos critica al de campaña del PP con comentarios sobre su barba, a lo que el político vasco le hunde: "A ver si debatimos con seriedad y no de cuestiones físicas"

La vuelta del político del PP vasco, Borja Sémper, a la política activa y la esfera nacional tras ser rescatado por Alberto Núñez Feijóo como portavoz de campaña del PP está dando mucho de qué hablar, especialmente entre sus adversarios políticos, algunos de los cuales como el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, han recibido -como es habitual en él- al vasco con todo tipo de descalificativos, y eso que Semper es una persona conocida por su buen talante.

Al podemita Pablo Echenique no se le ocurrió mejor argumento político para criticar a Borja Sémper que hacer referencia a su barba: “Todavía me acuerdo cuando algún tertuliano llegó a decir que el hecho de que Pablo Casado se hubiera dejado barba era un signo de moderación. Pues lo de Borja Semper es más o menos lo mismo”, como dando a entender que Semper es un radical con barba -para Echenique cualquiera que no piense como él lo es-.

Pero Borja Sémper salió al quite con un zasca elegante que ha dejado en evidencia al portavoz podemita, indicándole que “deberíamos dejar las cuestiones físicas y estéticas fuera del análisis político, portavoz. Y que en política se debata de ideas y futuro con seriedad, rigor y respeto. Pero qué se yo”.

El político del PP vasco, además, bromea con otro tuitero sobre la referencia a su barba, calificándose a sí mismo como “barbudito cobarde”. “No comparto tus ideas, pero agradezco tus formas. Hazte fuerte en ese punto, por favor. Contigo molaría construir un país en el que cupiésemos todos”, la dedica otro usuario de redes sociales a Borja Sémper.