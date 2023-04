Pilar Rubio desvela uno de los problemas que tuvo siendo reportera en La Sexta

La colaboradora de "El hormiguero" recordó, durante su participación en el programa "Días de tele", el problema médico que sufrió hace años cuando ejercía como reportera.

Pilar Rubio se ha cambiado de cadena por un día para participar en el programa "Días de tele" de Televisión Española que presenta Julia Otero, y donde ha desvelado un problema médico que sufrió durante sus días como reportera.

Y es que haber trabajado como reportera durante muchos años hace que Pilar Rubio no tenga malas palabras hacia los reporteros que la siguen por la calle o hacen guardia frente a su casa. "Es un trabajo muy duro y muy desagradecido" comienza explicando la presentadora, "yo he sido reportera y sé lo que es estar en la calle pasando frío o esperando a que salga un personaje" termina añadiendo y refiriéndose a su etapa en "Sé lo que hicisteis" entre los años 2006 y 2009.

@PilarRubio_: Sobre que se la etiquete como "mujer de futbolista": "soy una currante, llevo toda la vida trabajando en esto y sigo. Ni he dejado de trabajar ni tengo intención de ello."





Pero en la actualidad, Pilar ha pasado de hacer guardia en la puerta de un famoso a que otros reporteros la hagan en la suya, una situación a la que se refirió en el programa: "Ellos van a venir porque es su trabajo, no están ahí por gusto. Entonces, ya que están, vamos a intentar llevarnos bien y llegar a un acuerdo entre los dos para que yo no me sienta invadida y ellos puedan hacer su trabajo".

Además la colaboradora de "El Hormiguero" le quiso quitar hierro al asunto, bromeando con que "es muy útil tener paparazzis en la puerta de casa porque así no vas sola a los sitios".

El problema de salud que sufrió Pilar mientras era reportera

Pero no todos los momentos como reportera de Pilar Rubio fueron bonitos, ya que en una ocasión tuvo un problema de salud durante una de sus salidas como reportera. "He cogido hasta cistitits por no poder moverme de la puerta de un sitio" contaba mientras que Julia Otero la miraba incrédula. "Llevaba cuatro o cinco horas esperando la salida, y no quise arriesgarme a buscar un baño. ¿Y si salía en ese momento?" explicaba la actriz.

"Tenemos en vídeo el primer día que @PilarRubio_ y @SergioRamos se vieron. La cara de Sergio al final es reveladora... 😏





Desde luego Pilar Rubio sabe lo que es estar en ambos lados, ya que antes de asentarse en la televisión comenzó haciendo de reportera para "Sé lo que hicisteis", programa en el que tuvo su primer encuentro con Sergio Ramos, su marido.