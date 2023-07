El Gran Wyoming le lanza un dardo envenenado a Ana Rosa Quintana desde La Sexta

El presentador de "El Intermedio" concedió una entrevista a José Yélamo, presentador de "La Sexta Xplica", donde lanzó un dardo a la presentadora de Telecinco.

El Gran Wyoming se fue de vacaciones el pasado jueves, cediendo el testigo como presentador de "El Intermedio" a Dani Mateo, que estará doblemente ocupado presentando también "Zapeando". Pero, justo antes de irse de vacaciones, el cómico ha mantenido una charla con José Yélamo, presentador de "La Sexta Xplica" que ha sido emitida el sábado 1 de julio en el programa.

En esa entrevista, los dos presentadores han hablado sobre varios temas, desde el panorama político actual de cara a las futuras elecciones del 23J hasta presentadores de otros programas. Hablando sobre Pedro Sánchez y sus visitas a los programas, El Gran Wyoming reconocía que "estoy deseando que Ana Rosa Quintana recoja el guante. Quiero ver esa entrevista", haciendo alusión a la visita de Pedro Sánchez a "El Programa de Ana Rosa" el próximo martes 4 de julio.

Wyoming lanza más de un dardo a Ana Rosa

Aunque parecía que El Gran Wyoming le dedicaba algún halago a la presentadora de Mediaset, todo quedó atrás cuando el presentador de "El Intermedio" se refirió a algunas de las palabras que Ana Rosa ha dedicado a Pedro Sánchez tras la entrevista del socialista con Jordi Évole.

Sobre la entrevista que Ana Rosa le va a hacer a Sánchez, Wyoming hablaba sobre la respuesta de Ana Rosa a las palabras del actual Presidente del Gobierno cuando en "Lo de Évole" dijo que "los medios de comunicación de la derecha le habían deshumanizado", a lo que Ana Rosa contestaba que "tenemos derecho a la crítica, con todo lo que miente...", unas palabras que no gustaron al Gran Wyoming: "Dije: 'Joder, es un tipo al que vas a recibir...'".

El periodismo según #Wyoming "Ha cambiado mucho, me acosté cuando Gabilondo era referente y me he despertado con Ana Rosa" pic.twitter.com/WpyQJns7yR — TVMASPI (@sebas_maspons) July 2, 2023

Pero el gran hachazo de Wyoming contra la presentadora de "El Programa de Ana Rosa" fue en una afirmación sobre el cambio que ha habido en la profesión de periodismo. Ante la pregunta de Yélamo sobre los referentes actuales dentro del periodismo, Wyoming afirmó que: "Yo me acostaba cuando el referente era Iñaki Gabilondo, y me he despertado con Ana Rosa. La profesión está donde está". Un demoledor hachazo contra la presentadora de Telecinco que no ha pasado desapercibido en redes sociales.