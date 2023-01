Cristina Pardo se queda helada con la queja de un reportero de La Sexta

El periodista del programa "Más vale tarde", cansado, no pudo más y aprovechó la conexión en directo para demostrar lo mal que lo estaba pasando para poder hacer su trabajo.

Las bajas temperaturas se han dejado notar bastante desde principios de esta semana. Después de un inicio de invierno un tanto atípico, con temperaturas poco normales para la estación, parece que ya se están dejando sentir los rigores térmicos propios de la época en la que nos encontramos. Y si no hay alguna duda, preguntadle a Edu Calle, reportero de Más vale tarde, el programa que presentan en La Sexta Cristina Pardo e Iñaki López.

Este lunes, el programa conectaba en directo con el Puerto de Navacerrada, en Madrid, lugar en el que estaba el reportero de La Sexta en compañía de un cámara para mostrar a los espectadores cómo estaba la situación y, además, hacer la correspondiente crónica. "No exagero si os digo que la sensación que tengo ahora mismo en el Puerto de Navacerrada es la misma que si estuviera en el interior de un congelador", aseguraba Edu Calle a sus compañeros en el plató.

Edu Calle se enfrenta a un "temporal" en La Sexta

Cristina Pardo e Iñaki López conectaban en directo con Edu Calle en el momento en el que se rozaban los siete grados bajo cero. "Y se espera que el termómetro siga bajando durante las próximas horas. A partir de mañana, se podrá hacer uso aquí también de… perdón… me estoy agotando de verdad, no puedo ni hablar…", se quejaba el reportero de La Sexta entre balbuceos y sin poder disimular esa incomodidad. Ante este estado, la propia presentadora mandó al periodista al coche, mirando por el bien de su compañero. "Sí, pon esa nariz a cubierto porque está más dilatada…", apuntaba por su parte Iñaki López.

Sobreviviendo a una conexión en directo, con temperaturas bajo cero, en la que puede pasar de todo! #nieve #frío @sextaNoticias pic.twitter.com/0Li48IfyvZ — Edu Calle (@EduCalle_) January 23, 2023

Pero la vocación tiraba más y Edu Calle quiso acabar su información como tenía previsto: "Os quería contar que a partir de mañana se van a poder utilizar los esquís aquí porque van a abrir tres de las pistas de esta estación de Navacerrada. Una de ellas la tenemos aquí, a tan solo unos metros; son las que se sitúan en la parte más baja porque van a funcionar, en principio, gracias a la nieve artificial". Tras cumplir su cometido, el reportero se despedía de sus compañeros La Sexta "porque estar aquí es insoportable", comentaba.