El parte médico que da Arús de su mujer en "Aruser@s" hace saltar las alarmas

El presentador de La Sexta ha hablado del regreso de Angie Cárdenas al plató tras su intervención ocular" y el "accidente" que ha tenido por la mañana hace pensar que no ha ido bien.

Este lunes Aruser@s estaba de "estreno". El programa de Alfonso Arús en La Sexta estrenaba horario: comenzaba a las 7:00 horas, después de una petición por parte del presentador a los directivos de Atresmedia hace ya unas semanas. Así, con este nuevo horario, el formato comenzaba la semana después de unas vacaciones con media hora más de contenido, trucos y consejos, y buenas noticias. Entre ellas, el regreso de Angie Cárdenas, que después de una pequeña ausencia, se sentaba de nuevo en la mesa de Aruser@s.

La colaboradora y mujer de Arús se sometía a una operación ocular hace unas semanas, provocando su baja en el programa de La Sexta. El presentador, en ese momento, para quitarle hierro al asunto, señalaba a la audiencia que esperaba que la intervención fuese un éxito "para que derrame menos cafés a partir de su recuperación", apuntaba bromeando. Este lunes, con Cárdenas de vuelta al plató del programa, las bromas de Alfonso Arús sobre la intervención se mantenían, pero ahora centradas en la recuperación de su pareja.

Angie Cárdenas "se topa" con una valla tras su operación

Angie Cárdenas regresaba este lunes al plató de Aruser@s tras una intervención ocular. Después de unas semanas de baja, la colaboradora volvía al programa de La Sexta, donde su marido, y también presentador del formato, ha estado dando "el parte médico" de su estado. Y este 10 de abril no iba a ser diferente. "Hoy hemos tenido un pequeño percance: se ha cargado la valla de una obra de cuajo", contaba Alfonso Arús, presente en este incidente con la colaboradora al volante. La historia no pintaba bien, sobre todo, si tenemos en cuenta que viene de operarse la vista. "Me temo lo peor", señalaba en broma el de Atresmedia.

Mientras que Arús "atacaba" a su mujer, Alba Gutiérrez no dudó en salir en defensa de su compañera, indicando que las vallas las han puesto "a traición, porque nos las hemos encontrado aquí a oscuras a las 4 de la mañana", afirmaba, dando a entender que Cárdenas no había sido la única que se había "topado" con el obstáculo. "Nos las hemos encontrado, pero la valla, se ve claramente que es una valla", lamentaba Arús. La propia colaboradora entró al trapo, asegurando que sí que tiene un problema tras su intervención: no puede leer las cartas de los restaurantes: "Lo malo es que no puedes hacer así y ampliarla con el dedo", se queja.