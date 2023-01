La realidad supera a la ficción en La Resistencia de Broncano con un espontáneo

El presentador del programa de Movistar Plus ha presenciado en mitad de una entrevista un suceso que podría formar perfectamente parte del guion de este formato...¿lo era?

Vicky Luengo visitaba este martes La Resistencia para promocionar su nuevo trabajo, la película Suro. Un encuentro en el plató del programa de Movistar Plus que además aprovechó para brindar por el año nuevo y por su nominación al Goya como Mejor Actriz Principal por el papel que ha hecho en el film. David Broncano, que no pierde una oportunidad para sacar partido, pidió a la actriz que hiciera "un pequeño gesto o decir algo en el discurso de agradecimiento" si acababa siendo la ganadora, en la gala que se emitirá el próximo 11 de febrero en Sevilla.

Así, el presentador de este late night tan particular proponía a Vicky Luengo que colase en su discurso la expresión "¡y modaba!" que utilizan de manera asidua en el programa de Movistar Plus. Sin embargo, la actriz, para sorpresa del actor, no conocía el origen de la expresión, aunque se encargaron de enseñárselo. Ella aceptó: "No sé si me atrevo, a decirlo una vez sí. Pero a hacer el bucle no. Que lo cuelo una vez te lo prometo... como sé que no me lo van a dar, te lo prometo", aseguró entre risas. Pero este momento quedaría en la sombra poco después.

La seguridad saca a un espontáneo de La Resistencia

Después de que Vicky Luengo aceptara la petición de David Broncano, la entrevista siguió su curso hasta que, de pronto, se colaron unos gritos desde las gradas superiores: "No puedes estar aquí, que no, que no puedes estar aquí", se escuchaba mientras el presentador de La Resistencia preguntaba al regidor qué ocurría. "¿Que se ha colado alguien?", entendía Broncano. "Que se están peleando", observaba Vicky mientras los de seguridad del teatro seguían echando al espontáneo.

Juro que esto que ha pasado nos ha dejado a los del equipo igual que a @vickyluengo y a vosotros. Se ha colado el tío.



Chaval, si lees esto, dinos qué cojones querías y devuelve lo que hayas robado. pic.twitter.com/Mo6s3YpSTF — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 10, 2023

"No puedes estar aquí. Tenemos un problema. Tú estás pirao", se escuchaba decir a los de seguridad. Hasta ese momento, solo presenciaban lo que ocurría quienes se encontraban el plató del Teatro Príncipe Gran Vía, pero la cámara enfocó justo para ver cómo hacían que se marcharan. Broncano, que no puedo evitarlo, se le escapó una risa con las palabras del joven espontáneo en ese momento: "Me voy porque quiero, dice, y mientras tres personas le empujan", explica el presentador. Y Vicky Luengo pensando que se trataba de algo guionizado: "¿Esto estaba preparado? Qué creepy todo..".