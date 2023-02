A Juan y Medio 'le pilla mal' ser el presentador de los Grammys en noviembre

La divertida respuesta del conductor del programa de Canal Sur ante el clamor de usuarios de la red que piden que sea el maestro de ceremonias de los Grammys Latinos, que serán en Andalucía.

El clamor del público en redes sociales para que Juan y Medio sea el presentador de la próxima gala de los Grammys Latinos, que se celebrarán en noviembre en Andalucía, no cesa. Una propuesta que respaldan muchos usuarios y que no sólo han convertido al conductor en tendencia, sino que se ha visto obligado a responder a los numerosos seguidores.

Pero lo ha hecho como sólo él sabe, con ironía y humor, la combinación que durante años ha funcionado a la perfección al frente del programa líder de audiencia La tarde, aquí y ahora de Canal Sur. El espacio comenzaba este miércoles con la pregunta estrella por parte de la copresentadora Eva Ruiz, tras la noticia del presidente Juanma Moreno de traer a Andalucía la famosa ceremonia de la música latina y apostar por Sevilla como sede. Incluso se ha pronunciado la cadena pública para sumarse a la propuesta ciudadana.

Juan y Medio rechaza la oferta con humor

Esta no es otra que si Juan y Medio estaría dispuesto a convertirse en maestro de ceremonias de los Grammy y él contesta con una gran dosis de humor que: "Si no se sabe el día... Hombre depende de como me pille, a mi no me digáis las cosas con tan poca antelación, ¿es por la mañana o por la tarde? Yo en noviembre la mañana la tengo pillada entera".

Desde que se ha conocido que 📍Sevilla acogerá los 🎵Grammy Latinos 2023, numerosos tuiteros piden que Juan y Medio sea el presentador del evento😂



Así que prefiere de momento provocar carcajadas entre el público hasta que se conozca más información sobre este gran evento que se celebra por primera vez fuera de Estados Unidos.