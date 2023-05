Polémica en Eurovisión: acusan a Loreen, ganadora del festival, de plagio

Muchas personas han acusado a Loreen, reciente ganadora de Eurovisión, de plagio con su canción 'Tattoo', que tiene demasiados parecidos a la canción 'Flying Free' de Pont Aeri.

Todos los años saltan las alarmas en el festival de Eurovisión por los acusaciones de plagio hacia alguna de las canciones por parte de los fans. Aunque este año sólo han sido acusadas dos, 'Lighthouse', la canción de Croacia y 'Tattoo', el tema de Suecia. En la historia de Eurovisión han sido muchas las acusaciones de plagio que hemos visto, pero pocas han llegado a confirmarse, en 2001, Suecia tuvo que pagar una multa al admitirse que su canción 'Listen to your heartbeat' había plagiado a la canción belga de 1996, 'Liefde is enn kaartspel'.

Ahora, menos de 24 horas después de que se celebrara el festival de Eurovisión, ha saltado la polémica. Y es que multitud de fans han acusado a Loreen, la reciente ganadora del festival, de hacer plagio con la canción que la llevó a conquistar su segundo micrófono de cristal, 'Tattoo'.

Han sido muchas las sospechas que levantaba el gran parecido entre la canción 'Tattoo', con la que Loreen se alzó con la victoria anoche, y la mítica canción 'Flying Free' que Pont Aeri componía en 1999 y que tantas y tantas veces ha sonado en las noches de principios de los 2000.

De hecho, ha sido en Twitter donde muchos usuarios han señalado el gran parecido entre ambas canciones, acusando de plagio a Loreen, que ayer conseguía ganar el festival con 583 puntos, pero también con otras canciones como 'The Winner Takes It All' de ABBA.

Loreen es un puto plagio de Pont Aeri normal que sea un temazo,🤣🤣 flipo pic.twitter.com/kye3IAsgEl — Mariluci88 (@SainzMariluz) May 10, 2023

Eurovisión viajará a Suecia por el 50 aniversario de ABBA

También saltaban las alarmas para los eurofans al darse cuenta de que el próximo año se cumplirá el 50 aniversario de 'Waterloo', un aniversario que se podrá celebrar en Suecia gracias a la victoria de Loreen en Eurovisión.

Para muchos seguidores del festival, es demasiada coincidencia que justo el año en que se cumplen 50 años de la victoria de ABBA en Eurovisión gane la delegación sueca, con lo que, para muchos eurofans, el resultado estaba vendido desde el principio y no importaba que Loreen hiciera una buena o mala actuación, la sueca se iba ha alzar con la victoria sí o sí.

this whole ABBA anniversary and Sweden winning seems a bit too coincidental to me idk #eurovision pic.twitter.com/2Sjxqdgvw3 — Flo | Olli Matela’s gf (confirmed) (@titsoutforolli) May 13, 2023

No way they rigged the entire thing so Sweden can host it on the 50 year anniv of ABBA's win bro. I'm SALTY #Eurovision pic.twitter.com/RspyzEmJGC — Mitch (@mipster_) May 13, 2023