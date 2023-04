TVE sigue incumpliendo su promesa y la audiencia de Masterchef se lo hace saber

Los seguidores del talent no entienden lo que está haciendo el ente con las emisiones, ya que ha vuelto a retrasar su inicio. Esta vez, por el estreno de '4 estrellas': "Os habéis lucido".

Masterchef no está teniendo una buena temporada desde que empezó y no hablamos de datos, sino de los "sentimientos" que despierta en su audiencia. Antes de estrenar la undécima edición, TVE daba un giro al talent y concedía a los seguidores un horario más "asequible" y no acabar a las tantas de la madrugada, como en anteriores entregas. Además, desdoblaba las entregas ofreciendo un doble capítulo semanal para poder, precisamente, recortar su duración. Sin embargo, pocas veces se ha cumplido con esa cláusula para con la audiencia, quien se ha encargado de señalarlo en Twitter.

Podríamos decir, sin caer en el error, que esta edición del talent de cocina de RTVE es la que más cambios está teniendo en cuanto a emisiones, muchas veces, a causa de las retrasmisiones deportivas. De hecho, una de las galas se tuvo que cancelar a última hora por un partido de fútbol, trasladándola al prime time del domingo, emitiendo así tres galas consecutivas. Y es que, pese a apostar por esa doble emisión semanal, el programa sigue durando hasta más de la una de la madrugada y la audiencia ha demostrado, desde el primer día, su indignación total, recurriendo a la popular red social.

El enfado de la audiencia de 'Masterchef' en Twitter

Y cuando parecía que TVE "cumplía" con la duración de Masterchef, el ente público ha vuelto a retrasar este lunes el inicio del talent culinario, finalizando la entrega pasada las 00:30 horas debido al estreno de la nueva serie diaria para el access prime time: 4 estrellas. Un retraso de inicio que conlleva por tanto que el talent de cocina vuelva a acabar en torno a la una de la madrugada. Lo que ha motivado que los fans de MasterChef estallaran, otra vez, por volver a trasnochar para ver el programa completo. "Os habéis lucido", "un cachondeo, vaya" o "quieren cargarse a la audiencia" son algunos de los mensajes que se pueden leer por Twitter.

Hoy analizaremos el extraño caso de #Masterchef que adoptó un nuevo formato para acabar más temprano y sin embargo acaba cada día más tarde. pic.twitter.com/9S0kh2Pgep — CookieTriki (@cookietriki) April 24, 2023

Aunque el enfado es generalizado por parte de la audiencia de Masterchef, TVE vio claro el estreno de 4 estrellas antes de la emisión de la gala para, así, hacerse con esa franja. Y es que, la nueva serie diaria de La Uno registraba en su estreno un 9,5%, un dato superior al de la media de la cadena, pero que sigue lejos de El Hormiguero, su gran rival y más directo. Además, pese a las quejas emitidas por Twitter, los fieles al talent siguieron pegados a la pequeña pantalla, otorgando al concurso un 12,8% de cuota, lo que supone un punto más que el pasado lunes. Es más, es su tercer mejor dato después de las primeras galas de la undécima edición. Eso sí, la media de los espectadores bajó con respecto a la emisión de hace una semana: 137.000 menos, pero superando el millón de televidentes.

TVE: "Este año Masterchef empezará y acabará más pronto que nunca".

También TVE: procede a emitir una serie diaria antes de Masterchef para empezar y acabar como siempre. #MasterChef — Victoria (@bluesmoonet) April 24, 2023