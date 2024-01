El 'soldado trans' descoloca y revoluciona a Antena 3: "Si es un tío muy grande"

Francisco Javier afirma ser mujer y pide utilizar el vestuario femenino por ello. Dice sentirse discriminada desde su cambio. Así ha sido su polémica entrevista en 'Y ahora Sonsoles'.

La tarde de este martes en Y ahora Sonsoles estuvo marcada por la entrevista a Francisco Javier L.G. Esta soldado (así quiere que le denominen y así asegura sentirse) ha saltado a la fama porque según su versión, tras anunciar que se sentía mujer y pedir al Ejército poder utilizar el vestuario femenino, ha sido discriminada por sus superiores y compañeros. La militar se ha sometido a una reasignación de género sin cambiar ni su nombre ni sus genitales (lo que se conoce como persona transgénero).

Lo único que ha variado a nivel oficial es su género en el DNI. Algo que con la nueva ley Trans que Irene Montero ha dejado como legado no es nada complicado, ya que solo hace falta la palabra de la persona en cuestión para llevarlo a cabo. “Queremos que conozcan a alguien. Es una mujer soldado, tiene 42 años, se llama Francisco Javier, mide casi dos metros, tiene barba y viste uniforme masculino pero ella se siente mujer”, comenzaba Sonsoles Ónega para introducir en el programa a Francisco Javier.

Después ha contado su experiencia. Desde cómo comenzó los trámites hace 8 meses hasta esa presunta discriminación que sufre por parte de sus superiores, que le niegan cambiarse en el vestuario femenino, y de sus compañeros, convirtiéndose en “la comidilla” del cuartel de Sevilla donde lleva trabajando 20 años como mecánico chapista de carros de combate (aunque ahora está de baja por un problema en el hombro). Francisco Javier ha llegado a emocionarse al contar que era una decisión que había tomado únicamente por el apoyo de su hija de 10 años.

"La gente cree que me quiero aprovechar, pero esto tiene un trámite y tiene unas consecuencias", explicaba la corpulenta soldado para justificarse. Y es que lo que llama más la atención del caso es la corpulencia y apariencia física de Francisco Javier. Es por ello por lo que, a pesar de sus palabras, ha seguido sin convencer a algunos colaboradores del magacín de tarde de Antena 3.

Los colaboradores, contra la "mujer soldado"

El caso más evidente ha sido el de Antonio Naranjo, que no ha dudado en dar su opinión al respecto. "El problema es que usted no es una mujer. Hay dos tipos de mujeres: las que están en plató y las transexuales. Usted antes de cambiarse de género se llamaba Francisco, tenía el aspecto de Francisco y le gustaban las cosas de Francisco; y después, lo mismo", afirmaba rotundo el colaborador, que añadía un “o usted está vacilando, o ha hecho una apuesta con alguien o necesita ayuda".

Palabras que no han gustado a la presentadora Sonsoles Ónega que ha llamado la atención a Naranjo. Especialmente cuando este ha apuntillado diciendo que "solo faltaba que pidiera la baja menstrual". "Usted no se pone en mis zapatos", le replicaba Francisco Javier al colaborador que, lejos de callarse, seguía a lo suyo: “Lo que pasa es que hay una ley mamarracha que permite estas cosas”.

Cruz Morcillo también ha sido de las que se ha mostrado críticas con él o la invitada -según se mire- y ha querido poner el foco en las mujeres compañeras de Francisco Javier, preguntándose cómo se sentirán ellas si tienen que compartir vestuario. “A mí una ley no me puede obligar a estar desnuda delante de una persona con la que estoy incómoda. No es porque sea grande, es porque no me cambio delante de ningún señor con barba que no sea mi pareja”, ha rematado.

Sonsoles Ónega que en todo momento intentaba calmar la situación y llamaba al orden para que no hubiera faltas de respeto, también apuntaba a Francisco Javier si entendía que el tema del vestuario no es solo cosa suya, sino que también tiene que contar con el sí de todas las compañeras.

Soldado transgénero: “Me llamo Francisco y soy mujer soldado”. pic.twitter.com/tO7zo9SE9p — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) January 16, 2024

Finalmente todo transcurrió dentro de un orden pero lo que está claro es que seguramente la entrevista no cambió la opinión de Antonio Naranjo o Cruz Morcillo ni posiblemente la del espectador que viendo Antena 3 sigue pensando que Francisco Javier es un hombre aunque diga lo contrario.