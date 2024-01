Alarmante silencio del dueño de Operación Triunfo ante su linchamiento público

"Carnicería de chavales, tontos y cantamañanas” son algunos de los tremendos calificativos que, como informó Esdiario, Iván Ferreiro dedicaba al talent que dirige Tinet Rubira de Gestmusic.

La retahíla es interminable, de todo los gustos y colores, y ha caído como una bomba expansiva en todos los medios nacionales. Pero ha tenido una segunda lectura y es que en el sector televisivo sorprende muy mucho la callada por respuesta que Tinet Rubira está ofreciendo frente a la colección de calificativos que ha recibido Operación Triunfo por parte del músico Iván Ferreiro, descalificaciones de las que les informamos puntualmente en ESdiario.

Sorprende porque Rubira es conocido en el sector por ser uno de los responsables de programas más activos en medios y redes sociales a la hora de promocionar o hablar de los espacios en los que se involucra. Y no solo por la publicidad que busca de sus programas, algo lícito, sino porque también no duda en responder o atacar de manera instantánea a quien critique sus ‘hijos televisivos’.

Parece que Rubira se ha quedado paralizado, cual gato deslumbrado en la oscuridad, por tremendo chaparrón de descalificaciones y no sabe cómo reaccionar, como sí ha hecho en innumerables ocasiones contra periodistas, espectadores o seguidores de las redes.

La única y escasa reacción procedente del programa ha venido tímidamente por parte de los profesores de la academia, Noemí Galera y Manu Guix, que se han limitado a replicar con comentarios timoratos e ironías contenidas.

Tinet Rubira, de Gestmusic, callado

Poco se antoja ante cosas como: “A mí Operación Triunfo me la sopla, e incluso creo que tendría bastantes críticas hacia el programa. Me parece una carnicería que juega con los sueños de unos chavales, de los que el 90 o 99% van a tener una vida bastante miserable por culpa de lo que les prometen”. A lo que añade: “Si sólo afectara al tonto de Tinet Rubira o a alguno de estos que llevan los programas. Esa gente que no le interesa la música en absoluto. O a los profesores, que me parece que son unos cantamañanas todos. Estaría quemándome todo el rato, pero me parece que no tiene ningún sentido. Hacen su trabajo, alguien les da el trabajo, y hay que trabajar de lo que sea”. A lo que Ferreiro sumó una larguísima ristra de exabruptos sin contemplaciones, tal y como ya publicamos.

El único que post que publicaba este pasado miércoles 10 de enero son varios iconos de aplauso a las audiencias cosechadas por Alla tú, otro programa de Gestmusic este emitido en Telecinco, que marcaba el martes 9 de enero un ‘gran’ (entiéndase la ironía) 7,1% de cuota de pantalla y poco más de un millón de espectadores.

Lo dicho, nula defensa por parte de Tinet Rubiera ante un producto estrella como Operación Triunfo, en el que Amazon Prime ha invertido ingentes cantidades de dinero y publicidad.