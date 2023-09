Martita de Graná llega a Atresplayer Premium para reírse de sus desgracias

Ambientada en Barcelona, ¡Martita! es una serie costumbrista que se ríe de los tópicos, la modernidad, las modas y las apariencias. Ya está disponible en el catálogo de la plataforma.

Un vídeo que subió a Facebook sobre su Granada natal la puso en el disparadero, pero fue durante el confinamiento cuando sus post se convirtieron en virales. Desde entonces, la fama de Marta Martínez, conocida por todos como Martita de Graná, no ha parado de crecer. Hoy cuenta con más de 1,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, ha participado en películas como García y García o A todo tren: Destino Asturias, y ya cuenta con varios espectáculos propios a sus espaldas.

Una larga lista de éxitos cosechados a los que ahora se va a sumar ¡Martita!, una comedia que ya está disponible en el catálogo de Atresplayer Premium y que se emitirá semanalmente en Flooxer. Ambientada en el centro de Barcelona, la serie cuenta como su protagonista, Martita de Graná, es aclamada por su gracia en toda España, pero parece que su humor no termina de encajar en Barcelona. Se enfrenta por primera vez al postureo de los jóvenes catalanes: Real food, veganos, pelucas de aliexpress, lenguaje inclusivo… Una historia de lo cotidiano y el costumbrismo vs el hipterismo más exagerado. Por el camino tendrá que encajar en un ambiente desconocido, un entorno hostil y unas costumbres que no entiende, un reto que le hará perder a sus amigos, el amor e incluso a sí misma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Martita de Graná (@martita_de_grana)

"Como pez fuera del agua"

La que es la primera serie de la cómica granadina es una ficción costumbrista que se ríe de los tópicos, la modernidad, las modas y las apariencias, según explican desde Flooxer. Un contexto en el que la protagonista se mueve “como pez fuera del agua, como una chica sincera, inteligente, abanderada de la soltería y de los tardeos, que sabe reírse de sus desgracias con un poquito de malafollá”.

En ¡Martita!, Martita de Graná, cómica que saltó a la fama por sus vídeos durante el confinamiento, llega a Barcelona para terminar su gira de monólogos, pero está cansada de repetir siempre los mismos chistes. Aprovecha este cambio de aires para darle un giro a su humor, pero no termina de encajar con la juventud catalana más hipster. Lo que no esperaba era tener que compartir a su mejor amiga Amparo con Idoia, la influencer de moda, que nunca pierde su oportunidad para dejarla en mal lugar. Por suerte, cuenta con la ayuda de Cesc, su compañero de piso en Barcelona, con el que comparte algo más que el interés por la comedia.