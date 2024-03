Una soltera lleva a su mascota a "First Dates" y su cita se queda flipando

La cena entre Marijose y Paco tuvo una sorpresa añadida porque ella se había llevado a su sorprendente mascota a "First Dates".

Pocas veces podemos ver una cita 'normal' en "First Dates". El programa de Cuatro suele acoger citas de lo más surrealistas cada noche, y la que se pudo ver este jueves por la noche no fue una excepción, porque una de las comensales decidió llevar a su mascota, que siempre la acompaña, a la cita, aunque no se trataba de una mascota normal y corriente.

Paco llegaba al restaurante buscando una persona calmada y con su vida organizada como él, pero se encontró con Marijose, quien quería conocer a un chico activo y que la siguiera en todas sus aventuras. La cita marchaba bien hasta que Marijose quiso saber si a su pareja le gustaban las mascotas, ya que ella "tengo dos gatas y un perro". Pero la cosa no iba a terminar ahí, porque poco después desveló la sorpresa: "Luego siempre llevo conmigo una mascota, a todos los lados...".

Su emergency service emotional support animal es una rata llamada Gertrudis 😅 Vídeo completo 👉🏻 https://t.co/wL9W7tpQBf #FirstDates pic.twitter.com/gkfj4QCX6u — Cuatro (@cuatro) March 29, 2024

Marijose lleva su rata, Gertrudis, a "First Dates"

En un principio Paco pensaba que se trataba de uno perro: "¿Pero debajo del brazo? ¿Qué es, un perrete, no?" algo que Marijose tuvo que aclararle, "no, se llama Gertrudis, es una rata". Lejos de terminar ahí, Marijose sacó a Gertrudis de su bolso y la posó sobre la mesa ante la atenta mirada de Paco, que no le quitaba ojo al animal mientras preguntaba si "¿está disecada o algo?", algo que Marijose volvía a negar entre risas: "No, no, no...".

Con la rata disecada y llamada Gretrudis sobre la mesa, la pareja continuó la cita hablando sobre el animal y Marijose tuvo oportunidad de explicarse: "Mis amigos y yo nos llevamos a Gertrudis a todos lados... Esta es una de mis locuras, para que veas que la locura no tiene cura". Justo antes de ponerse a comer, Paco le pidió a su cita que quitar a la rata disecada de la mesa: "No quiero decirte nada para no incomodarte, pero si la guardas, mejor".