Risto Mejide despide 'Todo es mentira' a oscuras y con mensaje para Ana Rosa

Las tormentas de este jueves en Madrid provocaron un apagón en Cuatro durante la emisión del programa y el presentador lo finalizó usando un generador de Mediaset: "Date prisa".

Desde hace una semana, la Comunidad de Madrid ha pasado de un tiempo primaveral a sumergirse de lleno en un ambiente invernal. La alerta amarilla declarada por las fuertes lluvias, por muy sorprendente que parezca, ha acabado teniendo su efecto en la programación televisiva. Sin ir más lejos, Todo es mentira, el programa que presenta Risto Mejide en las tardes de Cuatro, tuvo que utilizar de un generador tras haberse quedado sin luz en mitad de la emisión.

Tan solo quedaba una media hora para que el espacio vespertino acabase su emisión y Virginia Riezu se encontraba en mitad de un monólogo cómico sobre Macarena Olona, cuando, de pronto, el plató se quedó completamente a oscuras. "¡Se ha ido la luz!", exclamaba la propia colaboradora. Aunque al principio parecía una broma y que realización estuviese jugando con la iluminación para acompañar la intervención de Riezu, el desconcierto por ese apagón, obligó al presentador a intervenir: "Está tronando ahí fuera y se acaba de ir la luz".

El mensaje de Risto a Ana Rosa Quintana

Esta situación duró a penas unos 20 segundos, después, todo pareció volver a la normalidad, llegando, incluso a bromear y a reírse, soltando comentarios típicos de cuando llueve como el "¡que tengo tendido!" que señaló Marta Flich. Sin embargo, Risto se atrevió a desvelar "la realidad", indicando que estaban bajo mínimos cuando Riezu trató de continuar con su monólogo: "Date prisa que no sé cuanto dura el generador". Es más, el también publicista pediría a todos sus compañeros no alargar mucho, señalando que "son las cinco y cuarto de la tarde, en estos momentos estamos haciendo el programa gracias al grupo electrógeno que tiene Mediaset".

Por si no había quedado muy claro lo que quería decir, Risto aclaró las posibles dudas indicando que "en cualquier momento nos quedamos ya sin luz. La luz ha dejado de funcionar, no tenemos suministro eléctrico". Ante esta situación, Antonio Castelo reaccionaría con rapidez soltando una pullita a su compañera de Mediaset, haciendo alusión al futuro salto que dará a las tardes de Telecinco para sustituir a Sálvame: "Perdona... Y si nos quitan, ¿pondrán a Ana Rosa?" Riezu, que decidió seguir la broma iniciada por Castelo, aseguró que "ella tendrá su propio grupo electrógeno". Quien no entró al trapo en este juego y se limitó a pedirle brío a su equipo fueron Risto y Marta: "vamos a correr, a ver si nos vamos antes”, añadió Flich.