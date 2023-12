Carmen Maura pone colorada a la feminista Inés Hernand con Milá de testigo

La veterana actriz sorprende a la audiencia del programa "No sé de qué me hablas", en la cuarta entrega del programa que presenta Mercedes Milá en Televisión Española.

Nueva edición, la cuarta ya, de No sé de qué me hablas, el programa que Mercedes Milá conduce en Televisión Española con el acompañamiento de Inés Hernand, un rostro que últimamente se está convirtiendo en más que popular por su participación en diversos espacios del ente público.

Una de las invitadas del programa emitido en la noche de este jueves fue Carmen Maura, una de las actrices más importantes del cine español de todos los tiempos. En un momento de la conversación, que discurría por todos los asuntos imaginables, se llegó al tema del feminismo y ahí es donde surgió una opinión de Carmen Maura, que pareció interesar a Mercedes Milá y despistar, al menos un poco, a Inés Hernand.

Las maravillas del directo. Carmen Maura criticando el feminismo y hablando de denuncias falsas mientras Inés Hernand la mira con los ojos como platos. pic.twitter.com/dk8Kb10HVy — Experto en Igualdad (@ExpertoIgualdad) December 21, 2023

"Hay una cosa que no me gusta", comentaba la actriz, "y es que nos están tomando manía los chicos. Este feminismo de ahora, atacando a los hombres, no me parece buena política". Estas palabras dichas por Carmen Maura descolocaron de manera evidente a Inés Hernand, quien no sabía muy bien qué decir cuando Milá le dio paso.

"No sé si lo que Carmen quiere referirse", dijo la colaboradora visiblemente nerviosa, "es que las políticas feministas no quieren que esto se convierta en una guerra de sexos, ni mucho menos. Creo que un hombre que se considere feminista le empodera también, porque, ¿quién no va a querer igualdad de derechos?".

Mercedes Milá salió al quite e incidió en que le interesaba mucho lo que acababa de decir Carmen Maura, que explicó aún más. "Conozco casos muy cercanos de hombres que han sido que han sido acusados de violencia que no era cierta. Lo de la agresividad no me gusta por ninguna parte. Yo quiero que seamos iguales, no que seamos más", concluyó la actriz en el programa de Milá.