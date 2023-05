Una Blanca Paloma imponente y perfecta brilla sobre el escenario de Liverpool

Blanca Paloma ya ha actuado en la gran final de Eurovisión 2023. La española, que interpretaba su tema 'EaEa' en la octava posición del concurso musical, ha dejado a todo el Liverpool Arena estupefacto y ha arrancado más de una ovación por parte del público.

La ilicitana, que ha ido vestida con su característico pantalón blanco y top rojo, por fin ha podido conseguir el tan esperado plano cenital por el que la comitiva española y, en especial, el equipo de producción de la cantante llevaba días luchando. Un plano cenital que puede ser decisivo, porque la intención de Blanca Paloma era replicar la misma escenografía que en el Benidorm Fest, algo que finalmente no podría hacerse por la estructura del escenario pero que podría salvarse con ese plano cenital conseguido a última hora.

🇪🇸 El famoso plano cenital de Blanca Paloma ha estado perfecto justo en la final de #Eurovision.



Peaking at the right time 💕💕💕

