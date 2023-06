Nuria Roca deja en evidencia a Juan del Val contando lo que hace fuera de cámara

La presentadora de 'La Roca' aprovecha la emisión de un vídeo viral para confesar a todos un gesto que hace su marido y colaborador cuando las cámaras del programa no le enfocan.

No sorprende nada los tira y afloja que protagonizan cada domingo Nuria Roca y su marido Juan del Val. La presentadora de La Sexta y el colaborador de La Roca se lanzan dardos de forma continua en cada emisión del programa. También se ha convertido en habitual señalar qué no le gusta del otro o destapar secretos o manías. Esto es lo que ha pasado, sin ir más lejos, este pasado domingo, cuando Nuria descubría a la audiencia un gesto que hace su marido cuando las cámaras no están grabando en ese momento.

Todo tenía lugar al inicio del programa, en la sección de vídeos virales. De entre los vídeos que se comentaron en La Roca, había uno protagonizado por el príncipe Guillermo y su esposa Kate Middleton. Ambos se encontraba en la boda del príncipe Hussein y Rajwa de Jordania. En las imágenes, se podía ver como la princesa de Gales hablaba con la novia, cuando Guillermo le hacía un gesto con la mano a su mujer para indicarle que estaba hablando demasiado. Este momento en cuestión se viralizaba en redes y, por supuesto, llegaba a la sección del programa de La Sexta. Un vídeo que provocó que Nuria abriese la boca y destapara lo que hace Juan del Val.

El gesto de la manos de Juan del Val

"Atención al gesto, por favor… fijaros en la mano de Guillermo, que le hace ‘venga, vamos terminando", señalaba Nacho García al resto de sus compañeros, mientras que se escuchaba a alguien decir en el plató "es Juan". Acto seguido, Nuria comentaba que "no es la primera vez" que se veía algo así, dejando entrever, además, que el príncipe de Gales no es el único que hace ese tipo de gestos. Tras esto, Nacho volvía a intervenir, asegurando con una sonrisa y nombrando al escritor, que ese mismo gesto se puede ver mucho en el programa.

Y justo en ese momento, después del comentario de Nacho, la presentadora de La Roca se decidía a destapar ante toda la audiencia de La Sexta lo que hace su marido cuando las cámaras no le están grabando y están en directo: "Si de repente enfocan a Juan cuando no le toca, está haciendo todo el rato así con la mano", indicaba Nuria, reproduciendo el gesto. Y si pensaban que Juan del Val no se defendería es que no lo conocen bien: "Es que sois muy lentos, venga va". Pero el colaborador no es el único que lo hace, pues Nacho confesó que también lo hacía a menudo el director: "Hubo un día que a Nuria Roca, Juan le estaba haciendo así y el director le estaba haciendo así al contrario", contaba el humorista.