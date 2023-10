Tamara Falcó zanja su última polémica por su ático en Puerta del Hierro

La marquesa de Griñón ha querido cerrar la polémica a la que se enfrentó la semana pasada por sus declaraciones sobre el ático que le diseñó el arquitecto Joaquín Torres.

Hace una semana, Tamara Falcó se convertía en objetivo de las críticas de Joaquín Torres por las palabras que la marquesa pronunció sobre el ático que había comprado y que había sido diseñado por el arquitecto. Unas palabras que no gustaron nada a Torres y que provocaron que el arquitecto se quedara a gusto en "Socialité", donde tachó a Falcó de "infantil".

Pero parece que toda esa polémica que surgió la pasada semana se debía a una gran confusión, o eso ha explicado Tamara Falcó en "El Hormiguero" este jueves: "Se me ha liado una esta semana... El lío vino por algo que dije y que no expliqué bien, que se malinterpretó y fueron a por Joaquín Torres y le dijeron 'que a Tamara Falcó no le gusta su casa'". Haciendo alusión al programa "Socialité", que fue el encargado de transmitir esta información al arquitecto.

Tal y como explicaba Tamara Falcó, el problema llegó cuando "a Joaquín le cortan trocitos de la conversación y se empieza a liar una... Me dicen que me odia". La marquesa ha querido aclarar de ha hablado con el arquitecto a través de Instagram, donde le ha explicado que "mi casa es genial. El bloqueo botánico va viento en popa. Estoy feliz, nos mudamos ya. Ya he hecho las fotos... Con la cocina de mis sueños, que me la ha hecho él".

Joaquín Torres demanda a "Socialité" por el lío con Tamara Falcó

Por su parte, el arquitecto de los famosos también se pronunció sobre el tema en "Espejo Público", donde ha explicado que su enfado con Tamara Falcó "es pura manipulación" y donde ha anunciado que ha tomado medidas legales contra "Socialité" por grabar y emitir su llamada telefónica sin autorización.

JOAQUÍN TORRES denuncia manipulación y grabaciones sin permiso de #Socialite pic.twitter.com/Hu9Tz15s5V — TVMASPI (@sebas_maspons) October 26, 2023

"Me llama 'Socialité', no me dicen que me están grabando, no me comentan absolutamente nada, y de una conversación de más de tres cuartos de hora, donde les digo que no insistan, acabé haciendo comentarios. Sacaron esa parte y dijeron que estaba molesto", ha explicado Joaquín Torres, quien además ha anunciado que ha demandado al programa de Telecinco por grabarle sin su permiso y por emitir una comunicación totalmente contraria a la que él les dio".

Además, el arquitecto explicó que él no estaba molesto con Tamara Falcó, explicando que "no parece muy inteligente la metedura de pata que tuvo con Pablo Motos diciendo ciertas bobadas del ático", sino que estaba molesto con "la promotora" de la construcción.