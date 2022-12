Florentino Fernández "se venga" de Dani Martínez pagándole con la misma moneda

El humorista ha visitado este jueves "Martínez y hermanos" y no ha dudado ni un segundo en "dejar en vergüenza" al de León husmeando en sus redes sociales delante de todos.

Movistar Plus ha ofrecido este jueves una nueva entrega de Martínez y Hermanos, el programa que presenta Dani Martínez en la plataforma cada semana. En esta ocasión, acudían al talk show el cantante onubense Manuel Carrasco, la actriz Vicky Luengo y y el humorista Florentino Fernández. Como viene siendo habitual, hay un momento en el formato donde el presentador "husmea" en las redes sociales de sus invitados, para destacar algunas de las instantáneas que han compartido con sus seguidores. Y esto, al parecer, no ha gustado para nada a Flo, quien no ha dudado en hacérselo saber: "¿Por qué tienes que hurgar en las redes de los demás?", le soltaba.

Ante esta acusación, Dani Martínez no ha sabido qué contestar, por lo que se ha limitado a señalar que "somos fans todos" y "es un contenido que nos regala", apuntaba seguidamente, hablando de Manuel Carrasco, cuya red social se había mostrado en el plató. "Qué curioso. Nosotros somos fans tuyos también", soltó de pronto Flo a quien fuese su compañero en Tonterías las justas. En ese momento, al de León le entró la risa nerviosa, algo que afirmó poco después y que por ello había dado "una mierda" de respuesta.

Flo airea las fotografías de Dani Martínez en Instagram

Tras ese momento tenso, Flo se pone de pie y Manuel Carrasco se molesta en señalar "que empiece lo bueno". "Estás tensísimo", se jacta el humorista, para añadir a continuación que el ha acudido a "reventar" el programa contando cosas que la audiencia no sabe del formato de Movistar Plus. "Hay un código de vestimenta que solo nos dicen a los famositos que venimos aquí", señalando a Vicky Luengo, quien aseguró que desde el programa le dijeron que no podía ir de negro. "Tú vas siempre de negro, ¿qué te pasa?", preguntaba Flo a Dani Martínez, quien solo podía responder nervioso: "Tengo diferentes tonos..." "Aquí en el programa vas de negro. O sea, tú pones una norma de no venir de negro y tú vas de negro".

Ante la ausencia de respuesta por parte del presentador de Martínez y Hermanos, Flo siguió "reventando" el formato: "A Dani le pasa una cosa aquí en el programa y en su vida privada también, y es que cuando posa así como un tonto va de negro", apunta a la vez que va enseñando fotografías de Instagram del susodicho y repitiendo "va de negro". Dani Martínez solo es capaz de esconder su cara y reírse.

"Y diréis, este chico ¿qué le pasa, que solo tiene este look? No. Es un tío que tiene recursos, tiene muchas más opciones" y comienza a enseñar otras imágenes donde aparece con camisas vaqueras. Dani Martínez, más que sentirse avergonzando, aplaudió la hazaña de quien fuese su compañero en Cuatro.