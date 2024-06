Otro enemigo socialista para Juanma Castaño y Paco González: "No somos faltosos"

A raíz del partido de ida de la final por el ascenso a Primera División que disputaron el Oviedo y el Espanyol, a un político no le sentaron bien las palabras de las estrellas de la COPE.

Este próximo domingo el Espanyol y el Real Oviedo se juegan la última plaza de ascenso a la Liga EA Sports. Ambos equipos disputaron el partido de ida el pasado domingo en un encuentro que concluyó con la victoria por la mínima (1-0) del conjunto asturiano gracias a un solitario gol del brasileño Alemao.

Pero todo lo que rodeó a ese partido ya forma parte del fútbol asturiano. Casi 30.000 personas abarrotaron el nuevo Carlos Tartiere, en lo que supone la mayor asistencia de público a un partido en Asturias en el presente siglo, y

💙 𝑉𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 @MelendiOficial

🥹 𝐻𝑎𝑦 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑔𝑖𝑟#RealOviedoEspanyol #DíadePartido#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/6FW5Qnu1uw

— Real Oviedo (@RealOviedo) June 16, 2024 " target="_blank"> Melendi, oviedista de pro, fue el encargado de cantar el himno del Real Oviedo instantes después de que un conjunto de gaiteros interpretara desde el centro del campo el emocionante Asturias, patria querida.

Todo el mundo, salvo los 400 aficionados del Espanyol que se desplazaron desde Barcelona hasta Oviedo acabaron satisfechos y emocionados por lo que acababan de vivir en el feudo oviedista y esperanzados por intentar lograr el anhelado ascenso a la Primera División.

Barbón, contra Paco González y Juanma Castaño

El triunfo del Real Oviedo y todo el ambiente que se vivió en el Tartiere fue ampliamente comentado en los programas deportivos. En Tiempo de Juego, por ejemplo, Paco González, madrileño de nacimiento, pero asturiano de adopción y oviedista confeso, a duras penas podía contener la emoción. Juanma Castaño, gijonés e hincha del Sporting, no se dejaba llevar por los colores y valoraba la tremenda emoción que se había vivido en el feudo del Oviedo.

Todo eran buenas palabras, hasta que Paco González, en un arranque de sinceridad, comentó que "Asturias tampoco es una comunidad que pueda presumir de mucho, de un gran futuro económico ni de generar empresas que atraigan". Y la respuesta no se ha hecho esperar y ha llegado directamente del socialista Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias.

“Asturias no puede presumir de mucho”, dice.



Podemos presumir de ser gente humilde, trabajadora, leal, con valores, solidaria, que se está labrando su futuro… y que no somos unos faltosos.



No todos pueden decir lo mismo.



ABarbón💙💛



pic.twitter.com/KsvpKcMwmr — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) June 18, 2024

"Asturias no puede presumir de mucho, dice", escribe el propio Barbón en X, antes de reivindicar lo bueno de su tierra: "Podemos presumir de ser gente humilde, trabajadora, leal, con valores, solidaria, que se está labrando su futuro" y atiza a Paco González por sus palabras. "Y no somos unos faltosos. No todos pueden decir lo mismo". Barbón no se conforma con ello y, para acabar, publica un hilo con las "bonanzas" económicas de su tierra.