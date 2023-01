Esto es lo que "inventa" Greta Thunberg para volver al foco mediático de Twitter

Greta Thunberg vuelve a estar en boca de todos, y en las publicaciones de Twitter. La joven activista medioambiental sueca ha vuelto a estar en el foco mediático por haber sido detenida en Alemania mientras formaba parte de una protesta contra la demolición de Lützerath, un pueblo germano al que han acudido cientos de personas para impedir la ampliación de una mina de carbón a cielo abierto. No tardó mucho en difundirse esta noticia, pero tampoco se han hecho esperar mucho unas imágenes, así como vídeos, que ponen en duda dicha detención.

Sin ir más lejos, en Twitter se ha hecho viral un vídeo en el que se puede ver a Greta Thunberg sonriendo a periodistas mientras es sujetada por la policía. Muchos usuarios comentaron lo peculiar de esas imágenes, llegando, incluso, a publicar en sus perfiles lo raro de todo ello. Uno de ellos fue Justin Hart, fundador de RationalGround.com quien publicó en su cuenta oficial de la popular red social un vídeo del momento acompañado del siguiente mensaje: "Oye, ¿escuchaste que Greta Thunberg fue detenida por la policía? Eh.... ¿viste las imágenes detrás de escena?".

La zona en cuestión estaba acordonada por razones de seguridad y, como han señalado algunos medios, fuentes policiales explicaron que el desalojo se llevó a cabo porque permanecer allí era "peligroso", por lo que los agentes se llevaron en volandas a todos los activistas, de uno en uno. Algo que se cree que ha sido verdad al ver las imágenes en las que, precisamente, Greta Thunberg parece ir "a la sillita de la reina".

Hey did you hear that Greta Thunberg was detained by police?! Eh.... did you see the behind-the-scenes footage? pic.twitter.com/q8z7tVAOtB

Todo apunta a que puede tratarse de una fake news cuando, sobre todo, ves el vídeo publicado tanto por Justin Hart como por otros usuarios que se han pronunciado al respecto, compartiendo las mismas imágenes. Sin embargo, la propia activista ha recurrido a su cuenta de Twitter para también hablar de lo sucedido, señalando que fueron "detenidos" y que les "dejaron marchar".

Yesterday I was part of a group that peacefully protested the expansion of a coal mine in Germany. We were kettled by police and then detained but were let go later that evening.



Climate protection is not a crime.#LuetziBleibt #LuetziLebt #KeepItInTheGround #ClimateJustice