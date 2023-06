Ana Rosa afianza su puesto en las tardes de Telecinco con un importante anuncio

Mediaset prepara la nueva temporada de su principal cadena y una muestra de ello es que ya ha decidido el nombre para el nuevo magacín vespertino que sustituirá a 'Sálvame'.

El planteamiento de las nuevas tardes de Telecinco sigue viento en popa y el grupo de Fuencarral remata todos los detalles con la visión puesta en intentar salir de esa crisis de audiencias en la que está sumergido. El anuncio del regreso de GH VIP con Marta Flich como presentadora, ahora sse suman algunos avances en la producción del nuevo magacín de Mediaset para las tardes de la principal cadena, el cual sustituirá a Sálvame.

TardeAR, que así se llamará este espacio que presentará Ana Rosa Quintana, muestra un juego de palabras. Por un lado, recurre nuevamente a la presencia del nombre de su presentadora, como ocurre en el matinal, y por otro, se puede leer la palabra 'tardear' que para la RAE significa "detenerse más de la cuenta en hacer algo por mera complacencia, entretenimiento o recreo del espíritu". De hecho, la propia Ana Rosa ofrecía más detalles sobre este nuevo proyecto en un evento de Publiespaña: "Aunque vaya a las tardes, no voy a hacer un Sabor a ti. Lo hice durante 8 años y cambió el modo de hacer las tardes".

El nombre del programa de Ana Rosa para las tardes

Pese a que el nombre de su nuevo programa comparte similitudes con el que presenta actualmente en las mañana de Telecinco, Ana Rosa asegura que por las tardes "tampoco haré El programa de Ana Rosa, que lo he hecho durante 18 años y ha cambiado el rumbo de las mañanas". Con esta información, la presentadora más popular de la televisión comentaba que TardeAR será "un infoshow. No voy a decir esas cosas de que será blanco y divertido. Sólo voy a decir que es un programa que va a sorprender y que aspira a ser el mejor infoshow de la televisión en España". Lo único que no pudo adelantar Ana Rosa fue la fecha de estreno ni lo que durará. Lo que sí hizo fue invitar a todo el mundo a tardear con Telecinco.

Como ya sabemos, Sálvame dirá adiós a su trayectoria el próximo 23 de junio con una entrega especial que se alargará toda la tarde, hasta las 21:00 horas, poniendo fin a más de 14 años en antena. Su franja en verano la ocupará Así es la vida, producido por Cuarzo y presentado por Sandra Barneda, preparando el terreno para la nueva temporada. Será ya en septiembre cuando Ana Rosa llegue a las tardes de Telecinco con TardeAR, producido por ella misma con Unicorn Content. Será un magacín del que apenas se sabe que no incluirá política (según el CEO Alessandro Salem), y que será un "formato diario de actualidad, que combinará información y entretenimiento".