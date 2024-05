Pablo Motos incomoda a su última invitada por lo que hace en 'El Hormiguero'

El presentador del programa de las hormigas de Antena 3 hizo un reproche a una de las estrellas invitadas de la noche que no dejó para nada indiferente a la artista y al público.

Como cada noche de lunes a jueves en Antena 3 se emite el programa de 'El Hormiguero', donde estrellas y celebrities pasan por la mesa de Pablo Motos para contar alguna novedad de su carrera profesional o simplemente para 'echar un buen rato', aunque esto a veces no sea siempre así. Y es que, la noche del lunes 21 de mayo, una de las artistas invitadas al espacio de Atresmedia, se sintió incomodada por un cabreo que tuvo el presentador con ella.

La estrella invitada fue Nathy Peluso, que volvió al plató de Motos para presentar 'Grasa', su nuevo álbum que verá la luz el próximo viernes 25 de mayo. Sin embargo, lo que la argentina no sabía es que sus nuevas canciones serían la razón por la que viviría un momento bastante incómodo con el presentador valenciano, que acabó por dejar a la cantante con una mala sensación tras su paso por 'El Hormiguero'.

Pablo Motos se cabrea con Nathy Peluso

La entrevista de la argentina comenzó con muy buen pie, donde se pudo ver la emoción de Pablo Motos por acogerla de nuevo en el plató de 'El Hormiguero', revelando a la audiencia que fue el primero en escuchar el nuevo disco de la artista. Sin embargo el valenciano no parecía muy contento: "Yo me lo he puesto y estoy cabreadísimo contigo", recriminaba Motos a la intérprete, dejando al público sin palabras.

Fue entonces cuando Peluso puso el 'grito en el cielo' llevándose las manos a la cabeza, ya que sabía lo que Pablo iba a decir tras ese comentario. "Es un dramático", respondía la artista. Sin embargo, el comunicador siguió incidiendo en el tema: "voy a contarlo", sentenció antes de revelar la noticia de la noche del lunes. "No me merezco esto, me porto súper bien contigo y ahora me dices: ‘no, no, no… lo saco el viernes", proseguía Motos algo molesto.

La cantante para tratar de controlar la situación y evitar que el presentador desvelara la conversación que mantuvieron antes de la entrevista, dijo: "no, no, ¿me vas a hacer esto? Qué dramático". Y es que, por lo visto, a Motos le encantó 'Legendario', una de las canciones del nuevo álbum de la intérprete y le pidió a Nathy en los camerinos del programa que la mostrara en primicia durante el encuentro. "Le digo ‘¿con quién tengo que hablar para poner legendario?’ y me dice ‘conmigo, y no.", confesó el comunicador dejando a una sorprendida Nathy que respondía diciendo entre risas: "¡Ay qué vergüenza!".

.@NathyPeluso nos canta un trocito de “Envidia”, una canción que sale este viernes en su nuevo disco, ‘Grasa’ #NathyPelusoEH pic.twitter.com/fennI0809W — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 20, 2024

La artista entonces aclaró lo que en realidad pasó: "Es que yo soy clásica, a mí esto de sacar las canciones antes de que salgan me cuesta un montón. Ya accedí a cantarte un pedazo de una...", sentenció la argentina. "Ya le ven, se pone coqueta, se pone coqueta", decía Peluso. Pero, a pesar de haber "salvado la situación", la cantante fue avasallada de nuevo por Motos: "Quiero comentar contigo la portada de tu disco, que es muy chula… Pero ¿por qué llevas tres pantalones puestos a la vez? Pareces una pasajera de Ryanair que no quiere pagar…". Fue entonces cuando la artista le dijo: "¡Qué hijo de puta!", provocando una oleada de risas entre el público.