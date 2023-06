Susana Díaz, sin filtros, explica en La Sexta la situación del PSOE tras el 28M

La política socialista se ha sincerado en "La Sexta Xplica" sobre la situación que está atravesando el PSOE tras los nefastos resultados obtenidos en las últimas elecciones del 28M.

Ha pasado una semana desde que se celebraran las elecciones municipales y locales del 28M, una fecha que quedará marcada como el gran fracaso del socialismo después de que el PSOE cediera territorios históricos al PP y de que Unidas Podemos quedara desdibujado en varias zonas. El fracaso fue tal que sólo 24 horas después Pedro Sánchez decidía adelantar las elecciones generales al 23 de julio en un intento de frenar la debacle que se vive en el PSOE actualmente.

Este ha sido uno de los temas que han tratado en "La Sexta Xplica", el programa de Atresmedia donde se debaten temas de actualidad y que cuenta con la participación de políticos y expertos en distintas materias. Una de las personas que acudía anoche a "La Sexta Xplica" fue Susana Díaz, política del PSOE y una de las primeras de la formación en hacer balance sobre los resultados de las últimas elecciones.

La sevillana comenzó haciendo balance sobre las medidas que ha tomado el PSOE durante estos años: "Creo que las políticas han sido buenas. Ahí está la subida del salario mínimo y el colchón social. No hemos salido de esta crisis cómo se salió de la crisis anterior. En esa crisis se destruyó el empleo y se vendían las viviendas a fondos buitres. La gente no ha sabido entender el coste parlamentario para poder sacar adelante todas esas medidas".

"Estamos jodidos", la valoración de Susana Díaz

José Yélamo quiso que Susana Díaz hiciera su valoración personal sobre los resultados del 28M, y aunque en un principio quiso puntualizar que el descenso sufrido por el PSOE "tampoco ha sido para tanto... ha sido por más de 700.000 votos", la política ha reconocido que: "Los socialistas todavía estamos de duelo. Estamos jodidos. ¿Cómo no vamos a estar jodidos? Hemos hecho muy buena gestión en algunos sitios y van a salir alcaldes y presidentas que no se lo merecen. Todavía el PSOE no está a pleno rendimiento".

Además la andaluza quiso señalar que "la participación en estas elecciones municipales no ha sido tan alta como en otras elecciones, muchos de los votantes que no acudieron a las urnas son de izquierdas". Y advirtió para que no se adelantaran acontecimientos, refiriéndose a los sectores de derechas que dan por ganadas las elecciones generales, porque hasta el 23 de julio quedan muchos días y "hasta que la gente no vote, no se sabe".

Pero a pesar de la cruda afirmación que hizo sobre la situación del PSOE, Susana Díaz ha sacado pecho por su agrupación: "Hay que salir a ganar el partido y el PSOE, cuando tiene moral de victoria, se viene arriba... Cuando nos quitemos el duelo, dejemos de estar jodidos y nos tiremos a las calles, somos mucho PSOE".