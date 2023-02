El motivo por el que Susanna Griso "atiza" a Unidas Podemos sin piedad

La presentadora de "Espejo Público" no ha dudado ni un segundo en dejar constancia de lo que el partido de Ione Belarra ha hecho sin el consentimiento de la periodista de Atresmedia.

El barco del Gobierno de coalición sigue haciendo agua según van pasando los días. Se ha abierto una nueva brecha a causa de la ley de derechos animales, pues Ione Belarra ha pedido al PSOE en las últimas horas que reconsidere su posición con respecto a la citada ley. Pero el asunto no acaba ahí, pues la secretaria general de Unidas Podemos insultaba, a la vez, al presidente del Gobierno Pedro Sánchez con un vídeo.

En esas imágenes que mostraba la política aparecían diferentes rostros de Atresmedia que defienden que las razas de perros utilizadas para la caza también deben ser incluidas en la ley de derechos animales. De todas las caras conocidas que aparecen se encuentran, entre otros, el periodista Iñaki López, el veterinario Carlos Rodríguez, El Gran Wyoming o Susanna Griso. Sin embargo, ese vídeo mostrado por Belarra ha sido motivo de azote en Antena 3 y nada más y nada menos que por la presentadora de Espejo Público.

Susanna Griso habla del vídeo de Ione Belarra

Durante la emisión de Espejo Público, la presentadora de Antena 3 ha destacado que está "de acuerdo con el fondo de lo que se dice en el vídeo", para seguir añadiendo que "creo que los perros de caza no pueden quedar al margen de una ley que se va a hacer para proteger a los animales. Pero lo que no entiendo es que yo, que me presté a hacer esta campaña porque una asociación animalista me pidió que prestase mi imagen, sea utilizada ahora en un vídeo de Unidas Podemos", comentaba Susanna Griso.

La periodista se ha mostrado notablemente molesta y ha señalado que "nadie me ha consultado y, evidentemente, arranca con una imagen de Pedro Sánchez convirtiéndose en Santiago Abascal que yo no suscribo". Aprovechando el debate originado por ello, Susanna Griso explicaba que había "prestado mi imagen a una asociación animalista, a una protectora, y luego lo está utilizando Podemos en un vídeo. Yo no puedo hablar por el resto de compañeros, pero he visto el vídeo esta mañana y es que a mí nadie me ha consultado". Para zanjar el asunto, la presentadora de Antena 3 insistía en que "nadie me ha consultado. Yo considero que a los galgos y a los animales de caza se les tiene que proteger, pero que de aquí eso se eleve a un vídeo partidista, en este caso, con las siglas de Unidas Podemos...".