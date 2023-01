La reacción de una camarera evita que una reportera de La Sexta se atragante

La trabajadora del restaurante no dudó ni un segundo en actuar y aplicó a la periodista de "Más vale tarde" la maniobra de Heimlich, la cual aprendió en las Fuerzas Armadas.

Que alguien muera atragantado es más común de lo que parece. De hecho, según el último informe ofrecido por el Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes, de 2020, más de 2.500 personas murieron por esta causa. De ahí que se insista tanto en masticar muy bien los alimentos que vamos a ingerir. Y si no, que le pregunten a Taciana Díaz, reportera de Más vale tarde programa de La Sexta que presenta Iñaki López y Cristina Pardo.

La periodista de Atresmedia se trasladaba de nuevo a A Mundiña, en A Coruña, al restaurante "donde casi morí", señalaba. "Estoy aquí disfrutando de mi segunda vida", contaba orgullosa en su conexión en directo, por lo que los presentadores quisieron saber más sobre lo ocurrido y sobre ese comentario. "Estábamos grabando un reportaje mi compañera Marina y yo, y después de grabar todo, el jefe nos invitó a una tapa de pulpo", comenzaba narrando Taciana y, acto seguido, inició el relato del grave suceso: "La metí en la boca, no debí masticarlo tanto como debía y me atraganté, se me quedó aquí", decía señalándose el cuello.

La maniobra de Heimlich de una camarera le salva la vida

La periodista, según contó a sus compañeros de La Sexta, no podía respirar y los golpes que le daba su acompañante no hacían nada. Como no funcionaba nada, decidió salir del restaurante en busca de ayuda mientras que la propia reportera se daba golpes hasta que "me agarra una persona que es mi salvadora, Iria". Una camarera del restaurante le hizo la maniobra de Heimlich, salvándole la vida a Taciana.

La periodista de Más vale tarde no podía estar más agradecida a su salvadora. Esta trabajadora le contó a Taciana Díaz que había aprendido a hacer esa maniobra en las Fuerzas Armadas: "Me alisté con 18 años. Tuvimos esa formación que hoy por hoy sigue funcionando". Los presentadores pidieron a Iria que volviese a hacer la maniobra para que los espectadores tomaran nota y explicó que hay que presionar arriba del estómago y dar un golpe seco. "Así fue. Inmediatamente solté el pulpo y aquí estoy, vivita y coleando", apuntaba la reportera de La Sexta.