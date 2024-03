Juanma Castaño compara ver fútbol pirata con robar y enfada a sus oyentes

El presentador de 'El Partidazo' de COPE no dudó en dar su impopular opinión aún sabiendo la que se le podía venir encima... y se le vino. Se lió la mundial con oyentes y colaboradores.

Ya lo avisaba el propio Juanma Castaño antes de entrar en materia: “Se viene un tema caliente”. Una amenaza que acabó cumpliéndose porque los siguientes minutos de tertulia en El Partidazo de COPE de este jueves por la noche fueron cuanto menos intensos a raíz de una de las noticias del día y que puede marcar un antes y un después en la lucha contra la piratería en el mundo del fútbol.

El auto de un juez de Barcelona va a permitir poder emprender medidas legales directamente contra todos aquellos usuarios que vean partidos a través de páginas ilegales. Las operadoras -Telefónica, Vodafone, Orange, MásMovil y Digi- estarán obligadas a informar a LaLiga sobre estos casos y a facilitar los datos de los clientes que se conecten a los servidores de páginas de fútbol pirata. Deberán proporcionar la IP, el DNI y hasta la dirección de los particulares que hayan contactado con este tipo de webs por si, en este caso LaLiga de Javier Tebas, quiere tomar acciones legales.

Antes de ir a publicidad y para cebar lo que se venía después de la misma, Juanma Castaño daba un adelanto de su opinión que serviría -además de para introducir el polémico tema- para encender a sus oyentes. Precisamente fue un mensaje anterior de uno de ellos afirmando que era una vergüenza que, en este caso El Partidazo, no denunciara los elevados precios del fútbol, el que sirvió de pie a Castaño para defender su idea.

“Si queréis a Mbappé en el Madrid, si queréis que el Barça fiche a Haaland, si queréis que el Athletic o la Real tengan un presupuesto más alto que nunca… eso lo tiene que pagar alguien”, explicaba Castaño, que defendía a las operadoras: “Las plataformas no suben el precio porque les dé la gana. Lo hacen porque el fútbol ha subido mucho el precio. Y el fútbol es un producto muy caro”. Hay que recordar que el presentador de COPE también trabaja en Movistar, que es una de estas plataformas que ofrecen el fútbol en privado.

Después de este inicio llegó la comparación que probablemente más encendió el debate en el estudio central de COPE y a los oyentes en sus casas: “Yo, los productos que son caros, cuando los veo en el supermercado, si no los puedo comprar no los compro… pero tampoco los robo. Voy a la pescadería y si veo que las angulas están como están no las robo. Me encantaría tenerlas pero no lo hago”.

El argumento de que es muy caro y por lo tanto lo robo no me parece un argumento. No se puede ir por la vida robando porque consideras que es caro.

Los oyentes de El Partidazo en guerra con Juanma Castaño

Así se fue el programa a publicidad y a la vuelta la cosa estaba encendida. “Me dice Arauz que ha entrado un chorro de mensajes sobre el tema y nadie está de acuerdo conmigo”, decía un Castaño que se encontraba también en contra a sus compañeros. Es el caso de Joseba Larrañaga, al que le parece muy exagerada la palabra robar. O el de Gonzalo Miró -el más “combativo” junto a Joseba- y Luis García, que apuntaban que el problema es que el fútbol ha pasado de ser un deporte de masas a un deporte elitista. El único aliado que parecía encontrar Juanma era Isaac Fouto.

Juanma Castaño y Fouto intentando justificar los abusivos precios del fútbol es bochornoso.



España, país con salario mínimo más bajo, y con el fútbol más caro.

Deberían mirar por los derechos de sus oyentes.@partidazocope pic.twitter.com/tsR4X4YfTr — Bendita Locura (@benditlokura) March 8, 2024

Por cierto, en estos casos, pueden salir a reducir opiniones que los protagonistas han hecho a lo largo de su dilatada carrera y Juanma Castaño no iba a ser menos. El asturiano tampoco se libra y los usuarios de las redes sociales han recuperado un tweet suyo del año 2010 en el que pedía consejo, precisamente, para encontrar la mejor forma de descargarse contenido pirata de internet.

Hay emule para Mac? Cual es el mejor para bajarme cosas de Internet? — Juanma Castaño (@juanmacastano) August 15, 2010

Entre tanto llegaron los mensajes de los oyentes, encendidos y en contra del presentador como pocas veces se ha visto. La gran mayoría apuntaban al problema principal: los elevados precios que ponen estas plataformas y que muchos no se pueden permitir. Una opinión a la que puso voz Raúl, un estudiante que entró por teléfono y explicó que las familia media de este país no se puede permitir pagar “220 euros al mes por ver el fútbol” y que por eso buscan la solución pirata.

Los datos de Raúl no convencieron a Castaño, que defendía su postura aludiendo a que ese precio es por packs mayores, que incluyen líneas móviles, internet, otras ofertas televisivas, etc… El acalorado debate se cerró con más mensajes de oyentes que defendían la postura de este estudiante y que se pueden resumir en el siguiente.

Gano 1.200 euros al mes. Tengo que pagar hipoteca, gas, luz, comunidad y la comida, pero queréis que pague 120 euros por ver a mi equipo y que queréis enganchar a los jóvenes. Que paguen menos a Mbappé si es necesario, pero los pobres ya estamos sufriendo bastante para que también nos quitéis nuestro ratito de fútbol

A continuación puedes ver la tertulia al completo (del minuto 34:00 al 1:18:20).