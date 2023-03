La habilidad oculta de Roberto Leal con la que sorprende a Paola Dominguín

El presentador de Pasapalabra, durante la prueba musical, ha invitado a la actriz a bailar bachata, después de dar con la respuesta correcta, revelando así sus mejores pasos.

Pasapalabra sigue batiendo récords de audiencia y manteniéndose como el programa más visto de la tarde. El mítico concurso en Antena3, con Roberto Leal al frente, regala cada día momentos únicos, ya no sólo a nivel de duelos entre Rafa y Orestes, sino con los invitados que visitan cada semana el formato de Atresmedia. Un ejemplo perfecto de esto ocurría, precisamente, este mismo miércoles, teniendo al presentador y a Paola Dominguín como protagonistas.

Episodios como este, divertido, ayuda a "liberar" un poco la tensión que se genera en cada emisión por el "enfrentamiento" entre los concursantes. Por eso, momentos como el ofrecido por el presentador de Antena 3 y la actriz se agradecen bastante. Todo tenía lugar durante la tradicional prueba musical, uno de los retos previos a la prueba de El Rosco y que tiene como objetivo acumular la mayor cantidad de segundos posibles.

Roberto Leal "se marca" unos pasos de bachata

Antes del momento divertido de Pasapalabra se estaban enfrentando en la prueba musical Paola, hermana de Miguel Bosé y Lucía Dominguín, y Cósima, la hija de la popular diseñadora de Agatha Ruiz de la Prada. Ninguna de las dos estuvo muy acertada en las primeras pistas que daba Roberto Leal para que alguna de las dos adivinase la canción. Con la cuarta pista, cuando el presentador señalaba que se trataba de un baile de origen dominicano, a la actriz se le encendía la bombilla y daba, finalmente, con el título de la canción: La Bachata de Manuel Turizo.

Y aquí, tiene origen el momento divertido y que ha sorprendido a los presentes y a la audiencia de Antena 3. "¿Tú has bailado la bachata alguna vez?", preguntaba Roberto a la actriz, quien respondía que no, pero que si él quería la bailaba ahora mismo con él. "Claro, es que me has puesto los dientes largos", añadía el presentador andaluz antes de arrancarse a bailar con ella en mitad del plató, enseñando los pasos de baile que es capaz de hacer.