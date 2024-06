Lío en la medianoche: Juanma Castaño pica a Óscar Puente y Lama mete la pata

La edición de "El Partidazo" de la noche del lunes fue un absoluto monólogo con el fichaje de Mbappé por el Real Madrid en el centro de la actualidad y la participación del ministro.

De todos es sabido que Óscar Puente no se puede callar ni debajo del agua y mucho menos si tiene un teléfono móvil al lado. Ya hace meses, durante la presentación del libro Tierra firme, escrito por Irene Lozano sobre la experiencia de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, el presidente lanzó un recado a su ministro para que se abstuviera de realizar tantos comentarios en redes sociales, pero en esto tampoco le ha hecho caso.

La última demostración sucedió en la noche de este lunes durante la emisión de El Partidazo, el programa de deportes que dirige Juanma Castaño en la Cadena COPE. Como no podía ser de otra manera, el espacio se basó prácticamente en su totalidad en la noticia del día, el fichaje de Mbappé por el Real Madrid.

En un momento dado, Castaño lanzó un par de "inocentes" preguntas al aire para saber si Pedro Sánchez u Óscar Puente habían opinado en X sobre la llegada del francés a la capital de España. "Como hablan de todo...", dijo el periodista asturiano y ahí, en principio, se acabó todo.

Sin embargo, solo unos minutos después, Castaño, que hace meses que cerró sus redes sociales, hizo pública su sorpresa después de que miembros de su equipo le aseguraran que Óscar Puente acababa de opinar sobre el fichaje de Mbappé en la red social. "Será un fake", comentaba el asturiano, desmentido al momento por la propia realidad.

Juanma Castaño dice que no he puesto nada de Mbappé en tuiter. Vaya. Bueno. Pues allá va. @partidazocope pic.twitter.com/B2LBAT8w45 — Oscar Puente (@oscar_puente_) June 3, 2024

"Juanma Castaño dice que no he puesto nada de Mbappé en tuiter. Vaya. Bueno. Pues allá va", escribió Óscar Puente con una imagen del exdelantero del PSG con una camiseta del Real Valladolid.

El show no acabó ahí, ya que Manolo Lama, que intervenía en el programa, recordó cuando cubría partidos de baloncesto en los años ochenta y noventa en los que jugaba el mítico Forum Filatélico, el equipo de la capital pucelana. "Recuerdo a Óscar Puente cuando jugaba y que siempre me atendía". Tuvo que ser un oyente el que aclarara el entuerto revelando que el Puente al que se refería Lama se llamaba Samuel y no Óscar.